PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
16 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Crisis Económica
Colonia Santa Rosa
Mundial 2026
La noche de los museos
Presupuesto 2026
SADE
Crisis Económica
Colonia Santa Rosa
Mundial 2026
La noche de los museos
Presupuesto 2026
SADE

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1480.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

La escritora cerrillana Amada Dominguez disertará en el cierre del ciclo 2025 de la SADE

La licenciada en Comunicación y mujer de las letras será una de las voces destacadas del acto de cierre anual de la Sociedad Argentina de Escritores, que se realizará el 27 de diciembre en el Mercado Artesanal de Salta, con actividades abiertas al público.

Daniel Diaz
Martes, 16 de diciembre de 2025 07:47
Amada Dominguez

La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) realizará el próximo 27 de diciembre el acto de cierre del ciclo 2025 con una jornada cultural que reunirá literatura, poesía y expresiones artísticas locales. Entre las participaciones previstas se destaca la disertación de Amada Domínguez, licenciada en Comunicación y escritora oriunda de Cerrillos, quien formará parte del encuentro como referente de la producción literaria y cultural del Valle de Lerma.

El evento se desarrollará entre las 17 y las 21 en el Mercado Artesanal de Salta, ubicado sobre avenida San Martín 2555, con entrada libre y gratuita. La propuesta incluye, además, la presentación del informe anual de la delegación, la nómina de socios, la presentación de libros de autores salteños, narración escénica, una muestra fotográfica y un tendedero de poesías, entre otras actividades.

La participación de Domínguez se enmarca en una jornada que busca poner en valor el trabajo de escritoras y escritores de la región, así como fortalecer los espacios de encuentro y difusión cultural. Desde la organización señalaron que el cierre anual también será el ámbito para la presentación del lema del ciclo 2026, en una convocatoria abierta a la comunidad.

El encuentro contará además con la participación especial de Dagaz Canto y culminará con un brindis a la canasta, consolidando un cierre de año que combina balance institucional, celebración y proyección de nuevas propuestas literarias para el próximo período.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD