Fuerza Patria reconoció la derrota en Salta: "Felicitaciones a los candidatos de la Libertad Avanza", dijo Urtubey

El espacio kirchnerista salteño Fuerza Patria reconoció su derrota en las elecciones legislativas en Salta, y felicitó a los candidatos de La Libertad Avanza.

Con una declaración que, si bien fue conciliadora en la forma, se convirtió en una seria advertencia sobre el futuro político de la provincia.

Juan Manuel Urtubey, acompañado por la senadora Nora Giménez y el candidato Emiliano Estrada, fue el encargado de felicitar a sus adversarios: "Claramente el pueblo salteño eligió a los representantes, felicitaciones a los candidatos de La Libertad Avanza", expresó el exgobernador.

Juan Manuel Urtubey. Foto: Pablo Yapura

Urtubey sostuvo que su fuerza salió a "sostener nuestras convicciones", a pesar del resultado adverso, y lanzó un urgente llamado a la reflexión a todos los sectores políticos.

"Vemos un crecimiento muy grande de La Libertad Avanza"

A su turno, Emiliano Estrada complementó el análisis enfocando su discurso en la performance de los libertarios, con un contundente mensaje: "En la provincia vemos que hay un proceso de crecimiento muy grande de La Libertad Avanza, algo que su ya habías visto desde las elecciones de mayo. Todos nos hace pensar que en el 2027 La LLA va a ser una probabilidad seria de ser gobierno en la provincia", sentenció

Estrada extendió sus felicitaciones a todos los que participaron y reconoció que, aunque el resultado no les fue favorable, "la gente elige".

Emiliano Estrada. Foto: Pablo Yapura

Además, en su lectura del resultado, no solo vio una victoria de LLA, sino una derrota múltiple: si bien La Libertad Avanza disputará la presidencia, "no se ha dado en el caso de Salta", y aquí también "está perdiendo el gobierno provincial".

El candidato admitió que, si bien sabían que LLA se posicionaría en el primer lugar, los tomó por "sorpresa los resultados", ya que esperaban que la contienda fuera "más pareja" en el reparto de votos y bancas.

De este modo, Fuerza Patria asume la derrota con el reconocimiento de que se enfrenta a una nueva fuerza dominante que amenaza con transformar completamente el panorama político de Salta en los próximos años.