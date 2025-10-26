Villada, optimista en el búnker de Primero los Salteños: “Logramos romper la polarización”

En el búnker del frente Primero los Salteños, el ministro de Gobierno Ricardo Villada se mostró optimista mientras aguardaban los resultados de las elecciones legislativas. En diálogo con la prensa, destacó el crecimiento del espacio y aseguró que lograron cumplir uno de sus principales objetivos políticos.

“Vamos a esperar los resultados, confiamos en que nos van a acompañar y que tendremos representantes en ambas Cámaras”, señaló Villada, quien remarcó que el avance del frente es un hecho significativo. “Cuando comenzó esta historia, prácticamente no existíamos. Era Zapata, Estrada, y decían que no tenía sentido que participara otro. Eso no ocurrió. Hemos logrado romper la polarización y nos llena de satisfacción, ese era nuestro gran objetivo”, expresó.

El ministro Villada habló este domingo en el búnker de Primero los Salteños. Fotos: Javier Rueda

El funcionario también se mostró esperanzado en el desempeño final de la fuerza y aseguró: “Vamos a tener legisladores nacionales en el Congreso de la Nación”.

"El gobernador va a tener el acompañamiento que no tenía"

Minutos después, en exclusiva con El Tribuno, Villada agregó que tras esta elección "vamos a poder fortalecer nuestra lucha, nuestra gestión, nuestra acción en Buenos Aires. Vamos a tener legisladores que van a acompañar al gobernador, cosa que no venia existiendo".

Y agregó que los funcionarios "van a acompañar lo que necesitan los salteños, acompañar las obras que necesita Salta, que haya mas ideas, para que nuestros jóvenes no tengan que salir de Salta y tener que irse a otros lados".

Respecto al acompañamiento de los intendentes, fue claro y comentó que "el veredicto es de la gente". "Cuando la gente tiene un problema en el norte profundo, el que pone la cara es el intendente, el concejal".