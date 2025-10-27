Flavia Royón ganó una banca en el Senado nacional y elogió la "patriada" impulsada por el gobernador Sáenz

El frente Primero los Salteños logró asegurar una representación en el Senado de la Nación de la mano de Flavia Royón, quien se quedó con la tercera banca en disputa al obtener el 27,99% de los votos, lo que se traduce en 186.352 sufragios, por detrás de la Libertad Avanza, que ganó con el 41,50% (276.303). Tras la confirmación de su elección, la futura senadora agradeció a todos los que la apoyaron y votaron, dedicando un especial reconocimiento al impulsor de su candidatura.

Royón recordó los inicios de su camino electoral, revelando una conversación clave con el gobernador Gustavo Sáenz: “En agosto, cuando Gustavo (Sáenz) dijo que íbamos a hacer esto, le dije, esto va a ser una patriada”. La dirigente subrayó que el resultado final es un espaldarazo a la visión del gobernador, a quien elogió por su determinación:

"Hoy los salteños eligieron por Salta, quiero agradecerle una persona en particular, a Gustavo. Si no hubiera tomado la decisión, cuando muchos decían quedemos en la cómoda, reservate, fue Gustavo el que tuvo la visión y entendió que había una necesidad política de jugar, gracias por ser el fundador."

Con la banca garantizada, Royón señaló que su proyecto político es ante todo un esfuerzo colectivo basado en la gestión: “Nosotros somos un proyecto, y un proyecto es un equipo de trabajo. Esto no es una victoria individual, sino de cada dirigente, ministro, funcionario y legislador que forma parte del proyecto”.

La futura senadora también enfatizó la importancia de su trayectoria, especialmente su reciente experiencia en gestión nacional. Aseguró que haber trabajado con gobernadores de distintos signos políticos le permite "entender cabalmente el impacto de cada decisión y de dónde salen los recursos".

Foto: Felipe Borus.

Para Royón, la gestión es indispensable para legislar con conocimiento real, tanto del territorio provincial como de las repercusiones de las decisiones nacionales en la gente.

De cara a su tarea en el Congreso, Royón hizo hincapié en la necesidad de abordar los temas urgentes del país, mencionando la coparticipación, la justicia, el régimen laboral y el previsional, como áreas prioritarias para su labor legislativa. Su llegada al Senado se perfila, así, como la voz del pragmatismo y la gestión provincial frente a la ola libertaria que se llevó las dos primeras bancas.

