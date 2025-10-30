Asumió Williams Becker en Gestión Educativa

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, presidió ayer el acto de asunción de Alejandro Williams Becker como nuevo secretario de Gestión Educativa. En la misma ceremonia, se entregaron los decretos de designación a Agustina Lemetre, subsecretaria de Gestión Educativa, y a Julio Corimayo, subsecretario de Desarrollo Curricular e Innovación Pedagógica.

En su discurso, Fiore destacó la importancia del trabajo conjunto dentro de la cartera educativa y el rol de los gremios en la construcción de políticas públicas: "Estamos todos muy contentos por este acto; me parece que es el inicio de una nueva etapa en el Ministerio. Agradezco profundamente la presencia de los representantes sindicales, porque entendemos la construcción de la política como una tarea colectiva. Podemos tener desencuentros, pero siempre desde el respeto y con un objetivo común: nuestros chicos", señaló.

La ministra remarcó que el desafío por delante "es enorme", y subrayó que los nuevos funcionarios cuentan con una vasta experiencia en el ámbito educativo y un firme compromiso con la mejora de la calidad de la enseñanza.

"El desafío que tenemos por delante es enorme, pero estamos listos para enfrentarlo como un equipo, con el foco siempre puesto en las necesidades de los estudiantes y en la transformación del sistema educativo", sostuvo Fiore.

Por su parte, el flamante secretario Williams Becker expresó su agradecimiento por la confianza del gobernador y la ministra, y definió los ejes prioritarios de su gestión: "Para mí es una responsabilidad enorme. Estoy muy agradecido al gobernador y a la ministra por encomendarme esta tarea. La tomo con compromiso, orgullo y la convicción de trabajar por el futuro de los casi medio millón de alumnos que tiene nuestra provincia".

Becker adelantó que su gestión se centrará en fortalecer la convivencia escolar, avanzar en políticas de alfabetización, reducir la deserción en el nivel secundario y promover la innovación educativa.

Paritarias y los gremios

En el parte oficial se destacó la presencia de los gremios gremialistas Fernando Mazzone de ADP; Claudio Jaime de AMET; Daniel Amidei de UDA y Juan Pablo Cayo Maturano de SUETRA, justo se da esto días antes que se reúnan en paritarias. El encuentro sería para el 7 de noviembre.