La revista 5Ah! de UCASAL y una propuesta pensada en el “Aquí y Ahora”

Entre risas, música, sorteos y la energía propia de un evento hecho por y para estudiantes, se presentó una nueva edición de 5Ah!, la revista creada por los alumnos de cuarto año de las carreras de Comunicaciones Sociales y Diseño Gráfico de la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

Este proyecto, que ya lleva 14 ediciones consecutivas, no solo se consolida como un clásico dentro de la institución, sino también como un espacio de encuentro, aprendizaje y trabajo colaborativo, una iniciativa de la cátedra conjunta Diseño Editorial. En esta oportunidad, el tema central fue el “Aquí y Ahora”, una invitación a detenerse y vivir el presente desde múltiples miradas.

“El ‘ahora’ es una manera de representar lo que estamos viviendo aquí y en este momento. Si bien todos tenemos una vida, la vivimos desde diferentes perspectivas y sentimos que el presente representa tener los pies sobre la tierra”, explicó Myriam Guitian, estudiante de Diseño Gráfico.

Cada edición de la revista 5Ah! supone un verdadero desafío creativo y organizativo: los alumnos se encargan de todo, desde la conceptualización hasta del diseño, los contenidos y la producción del evento de presentación. Así lo destacó Astor Berdeja, estudiante de Comunicaciones Sociales: “Los primeros desafíos son ponerse de acuerdo, organizarse, trabajar en conjunto con chicos con los que no solés trabajar, entonces ese trabajo en equipo fue lo mejor”.

El espíritu de colaboración, propio de la propuesta, también dejó aprendizajes personales y profesionales en cada participante. Santiago Figueroa, de comunicaciones, contó que el proyecto fue una oportunidad para reflexionar sobre el ritmo de vida actual: “Todos nos sentimos identificados con que no vivimos bien el ahora, nos perseguimos con el tiempo; que no llegamos, que esto, que lo otro, entonces dijimos: ‘frenemos y vivamos el ahora’”.

Por su parte, Zamira Bouhid, alumna de Diseño Gráfico, compartió cómo la temática del “ahora” fue también una forma de canalizar emociones comunes entre los estudiantes: “Estábamos como estresados, angustiados y decíamos ‘cómo podemos romper esto’; entonces decidimos hablar sobre disfrutar lo del ahora. Todos le ponen un granito de arena, ya sea en la fiesta, en la revista, en una foto; cada uno le pone su impronta y, en suma, me parece que es algo muchísimo más lindo”.

Con su propuesta visual y narrativa, esta nueva edición de la revista 5ah! se transformó en un reflejo del presente que viven los jóvenes, un ejercicio colectivo de expresión, diseño y pensamiento crítico. Una revista que no solo se lee, sino que se vive aquí y ahora.

¡Escuchá a los protagonistas!

https://prensa.ucasal.edu.ar/revista-estudiantil-5ah-trib