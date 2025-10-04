¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

4 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Cómo son los servicios gratuitos de la Oficina de Empleo

Se realizan tareas de orientación, capacitación y entrevistas.
Sabado, 04 de octubre de 2025 00:59
La Municipalidad de Salta, a través de la Oficina de Empleo, vincula a los vecinos de la ciudad con nuevas oportunidades laborales en el sector privado, a través de la Red de Empleo, un servicio gratuito que orienta, capacita y conecta a los postulantes con las empresas locales.

El programa consiste en acompañar a quienes buscan trabajo en todo el proceso, desde la confección del currículum, la orientación vocacional, el entrenamiento para entrevistas, hasta el contacto directo con las ofertas vigentes.

Un ejemplo de este trabajo conjunto es el caso de Mariano Mendieta, recientemente incorporado a la empresa Cerámica Salteña, tras un proceso de selección acompañado por el equipo municipal.

"Me presenté para varios puestos y salió esta oportunidad, encontré un grupo muy unido, te enseñan, te capacitan. Hoy en día a todos nos sirve trabajar y sentirse parte de la sociedad", afirmó.

En tanto, Victoria Falú, titular del área indicó que "nosotros los orientamos para que vayan preparados a la entrevista, nos focalizamos para que los postulantes tengan todas las herramientas para insertarse en el mercado laboral, generando empleo de calidad. Invitó a los vecinos a acercarse a la Oficina o seguirnos en las redes sociales para interiorizarse sobre nuevas búsquedas".

Por parte de la empresa, Gabriela Orona responsable del área de Recursos Humanos contó cómo fue esta incorporación y el trabajo con el municipio.

"Nos encontramos con un gran talento y quisimos darle la oportunidad a Mariano. La Oficina de Empleo hizo el proceso muy fácil, sin burocracia, y logramos incorporarlo en blanco, con todos los beneficios que corresponden", señaló.

La Oficina de Empleo funciona en la Escuela de Emprendedores, en Independencia 910, donde se atiende personalmente a los vecinos. Además, se publican las ofertas vigentes en la página oficial de Facebook: Oficina de Empleo.

 

