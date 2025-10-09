El clima en Salta: se viene un fin de semana largo con altas temperaturas y altos riesgos de incendios forestales

La ciudad de Salta tuvo este jueves una jornada cálida, con una temperatura máxima de 28,8°C registrada a las 15 y una mínima de 5°C en las primeras horas del día. ¿Cómo seguirá el tiempo y cuándo volverá a llover? Esto es lo que dijo el especialista en meteorología Edgardo Escobar a El Tribuno.

Las condiciones se mantendrán estables durante el viernes y el sábado, aunque con temperaturas en aumento y "peligro extremo de incendios forestales", según indicó el meteórologo.

Para este viernes, el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (que se corrió del 12 de octubre a dos días antes), se espera una máxima de 30°C y una mínima cercana a los 7°C, con cielo despejado o algo nublado. Los vientos soplarán leves a moderados del sector noreste, manteniendo un ambiente seco y cálido, muy similar al de este jueves.

Sube la temperatura y después baja por el ingreso de un sistema frontal

El sábado se presentará con poca nubosidad, temperaturas más elevadas (mínima de 10°C y máxima de 33°C) y condiciones propicias para la continuidad del peligro extremo de incendios forestales.

Hacia el domingo, el ingreso de un sistema frontal provocará un descenso en las marcas térmicas, con una máxima promedio de 26°C y mínima de 13°C. El cielo estará parcialmente nublado y se anticipa una jornada ventosa, con vientos leves a moderados del sector sur y este, sin descartar algunas ráfagas y la posibilidad de un alerta.

Para el lunes, el pronóstico indica un leve repunte en la temperatura, con una máxima de 28°C y mínima de 10°C, bajo un cielo algo nublado.

¿Cuándo lloverá?

Escobar indicó a El Tribuno que las lluvias podrían volver el jueves 16 y se mantendrían durante todo el fin de semana (el domingo 19 se festeja el Día de la Madre).