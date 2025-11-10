Se vienen revisiones tarifarias en el agua y la energía eléctrica

El 4 y 5 de diciembre se realizarán dos audiencias públicas en las que se discutirán adecuaciones tarifarias, de subsidios, planes de contingencia e inversiones en los servicios de energía eléctrica, agua y saneamiento prestados por Edesa y Cosaysa (Aguas del Norte). En ambos casos, el Entre Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) las convocó con modalidad virtual, no presencial y sincrónica a través de la plataforma Zoom. También serán transmitidas por streaming a través de la página web del organismo, donde desde hoy estará disponible el tutorial explicativo de los pasos para la presentación de documentación y las inscripciones. Los interesados en participar podrán anotarse hasta el 20 de noviembre a las 14.

A través de la resolución 1875/25, publicada el viernes, el Enresp convocó para el 5 de diciembre -desde las 8,30- la audiencia pública en la que se tratará la revisión tarifaria integral (RTI) ordinaria correspondiente al período 2025-2027 del servicio de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (Cosaysa). El proceso de revisión remite a una nota de 2024 en la que la concesionaria expuso -con cálculos efectuados a diciembre de ese año- la necesidad de un incremento del 115,59%, para recomponer la ecuación económica de la empresa.

En los considerandos de la citada resolución, se señaló que las revisiones ordinarias integrales de las tarifas están establecidas por el marco regulatorio cada tres años. Y se recordó que la última fue acordada por el Ente el 25 de noviembre de 2021 mediante la resolución 1970/21.

El 5 de diciembre, además de revisión tarifaria, se debatirán los planes de expansión y contingencia; las políticas tarifarias y de subsidios, y la periodicidad de las audiencias públicas del servicio de agua y saneamiento.

Un día antes, con el mismo horario, se desarrollará la audiencia pública relacionada con el servicio de Edesa. El temario incluirá la implementación de políticas tarifarias y regímenes de subsidios para 2026, la actualización de planes de contingencia e inversiones, la expansión y mejora de la infraestructura de la distribución eléctrica, además de la eficiencia energética, entre otros puntos.

En la resolución 1876/25 del Enresp, también publicada el viernes, se hizo notar que adecuaciones normativas desprendidas del decreto nacional 450/2025, del pasado 4 de julio, implicarán cambios radicales en el sistema eléctrico argentino que impactarán directamente en la prestación del servicio público de energía eléctrica de jurisdicción provincial, por la desintegración vertical del sistema eléctrico argentino.