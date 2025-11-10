Reventó un neumático al agarrar un pozo camino hacia La Caldera: "Es un desastre la ruta"

Un conductor reventó la rueda de su vehículo y se salvó de milagro el fin de semana, tras agarrar un pozo en la Ruta Nacional 9, cuando regresaba de La Caldera hacia Salta capital.

El hombre, que se comunicó a través del WhatsApp de El Tribuno, contó que ya en el tramo de ida se había sorprendido por el pésimo estado de la ruta.

“Está totalmente comida desde adentro hacia afuera, con pozos profundos y grandes”, expresó.

El automovilista, oriundo de Tucumán, relató que durante su visita a Salta había planeado junto a su familia conocer La Caldera. Al regresar, cerca de las 19, agarró un pozo tan profundo que le reventó el neumático.

“Era muy profundo y estaba sobre la ruta, no es que yo perdí el control del auto. Iba manejando perfectamente, sorprendido por el deplorable estado del camino, y no pude ver el pozo”, señaló.

Agregó que tuvo que detenerse en la banquina y colocar las balizas. “La cubierta reventó y la llanta se hundió bastante. Lo que más me llamó la atención fue que, cuando el tránsito se intensificaba, vi pasar algunos autos haciendo zigzag. Con el primero me preocupé porque pensé que el conductor estaba borracho, pero luego vi un colectivo y una camioneta que también venían en zigzag, y ahí me di cuenta de que los vehículos de la zona esquivaban la gran cantidad de pozos”, manifestó.

En conclusión, el hombre aseguró que el estado de la ruta es deplorable y peligroso, sobre todo para quienes no son de la zona. “No puede haber una ruta en tan pésimo estado de abandono. En cualquier momento puede ocurrir algo muy grave. Es increíble que un lugar turístico tenga una ruta en ese estado. No entiendo cómo se puede promocionar visitar un lugar como La Caldera con una ruta en tan pésimo estado”, finalizó.

