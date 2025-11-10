PUBLICIDAD

10 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
Mauricio Macri
Inflación
Sin reconciliación con Villarruel

Pese a su nuevo rol dialoguista, Milei le cierra la puerta a la Vice.
Lunes, 10 de noviembre de 2025 01:29
La pelea Milei - Villarruel parece irreversible.
Con la primera etapa de la gestión plebiscitada, el presidente Javier Milei se esfuerza por demostrar que su segunda etapa estará marcada por nuevas alianzas y permeabilidad al diálogo, pero está decidido a dar por terminado el vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Luego de haber tildado a gobernadores y legisladores de otros espacios de "degenerados fiscales", se muestra dialoguista y dice que entablará alianzas con los aliados que compartan su programa económico.

Sin embargo, la titular del Senado configura un caso irrecuperable para el libertario, según expresaron desde su entorno.

"No es la misma situación la de Villarruel que, por ejemplo, la de Jorge Macri", se encargó de diferenciar un funcionario. Milei le había quitado el saludo al jefe de Gobierno porteño, pero fue invitado a la última reunión con los gobernadores y el Presidente lo saludó.

Sobre la vice, la fuente aclaró: "Victoria intenta voltearnos para asumir y fue una traidora desde principios de 2023 sin importarle el futuro de todos los argentinos de bien".

 

