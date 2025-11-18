Alicia López: "Nunca nos cumplieron las promesas"

Alicia López, mamá de Luis Carlos Nolasco —uno de los siete tripulantes salteños del submarino ARA San Juan— atravesó un nuevo aniversario cargado de dolor, memoria y frustración. Ocho años después de la tragedia, asegura que la herida sigue abierta y que la justicia es la única vía para empezar a cerrar un duelo que jamás pudo concretarse.

"Llevamos una vida muy distinta. Muy triste. Un hijo menos con nosotros", dijo en una entrevista en Radio Salta, donde recordó cómo vivieron este tiempo sin respuestas oficiales concretas. Según relató, la Armada "no nos dijo nada" y toda la información llegó siempre a través de la abogada querellante Valeria Carrera, quien representa a 30 familias y confirmó que el juicio podría comenzar en marzo del próximo año.

López no dudó al señalar responsabilidades políticas y militares. Aseguró que para las familias hay una cadena de decisiones y omisiones que atraviesa varios gobiernos. "No hicieron un buen chequeo al submarino antes de salir de Mar del Plata", afirmó.

Para la madre del tripulante, las fallas se remontan a la reparación del submarino entregada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: "Dijo que el submarino iba a durar 30 años. Duró tres".

A ello sumó responsabilidades en la gestión de Mauricio Macri, tanto por el hundimiento como por las denuncias de espionaje ilegal a los familiares mientras esperaban noticias en Mar del Plata: "Había gente espiando lo que decíamos y lo que queríamos hacer", recordó.

Sobre la reciente desvinculación judicial del expresidente por el caso de espionaje, expresó decepción: "Se zafan de todo. Así es la política".

López contó que nunca pudieron despedir a su hijo en el lugar donde yace el submarino. El único intento había sido una promesa del entonces ministro de Defensa, quien aseguró que las familias serían trasladadas en barco para arrojar flores en el sitio del hallazgo. "Hasta hoy no pasa nada. Ningún gobierno cumplió esa promesa", lamentó.

Sin ese gesto y sin un juicio, el duelo permanece inconcluso: "Para mí, ellos no están descansando en paz hasta que haya justicia. Seguimos vacíos, año tras año".

La madre describió con crudeza los sentimientos que le provoca recordar las horas previas a la implosión del submarino. Se pregunta si su hijo estaba trabajando en el sistema de baterías, si descansaba, si sintió miedo. "Es un dolor muy grande. Nos imaginamos todo", dijo entre lágrimas.

Sobre la ley de 2021 que ofreció una indemnización extraordinaria a cambio de renunciar a futuras demandas civiles, fue categórica: "No nos importa el dinero. Perdimos a nuestros hijos. Exigimos justicia y verdad, nada más".

Hoy, para ella, Luis está en el corazón de su familia y en un mural instalado frente a la plaza del barrio donde vivían. "Era un hijo bueno, amable y cariñoso. Está con Dios y con los otros 43 ángeles".

López pidió nuevamente que el 15 de noviembre sea declarado feriado inamovible para homenajear a la tripulación cada año. Aclaró que muchas familias no pueden asistir a actos si la fecha cae en día hábil.

"Queremos rendirles homenaje el 15, no dejarlo para un domingo. Ayer hicimos un acto muy lindo en el barrio", contó.

Confirmó que la viuda de su hijo recibe pensión, al igual que el resto de las viudas, pero aclaró que ella —como madre— no intervino ni aceptó ningún acuerdo con el Estado.