Asumen el lunes los nuevos legisladores provinciales

Conforme lo establece la Constitución de la Provincia de Salta, el próximo lunes 24 de noviembre será jornada de recambio institucional en la Legislatura. Desde las 8.30, el Senado provincial realizará la Sesión de Incorporación y Preparatoria para formalizar la asunción de los legisladores proclamados tras las elecciones del 11 de mayo.
El acto será encabezado por el vicegobernador y presidente natural del Senado, Antonio Marocco, quien tomará juramento a los 12 senadores que cumplirán mandato hasta 2029. Representado a sus departamentos ellos son:
Cachi: Manrique Iván Burgos
Cafayate: Sergio Rodrigo Saldaño
Capital: Roque Ramón Cornejo Avellaneda
Chicoana: Esteban D'Andrea Cornejo
General Güemes: Enrique Antonio Cornejo Saravia
Guachipas: Diego Evaristo Cari
La Poma: Dani Raúl Nolasco
Los Andes: Carlos Nicolás Guitián
Molinos: Edgardo Gonzalo Guaymás
Rosario de Lerma: Leonor Nieves Minetti
San Carlos: José Rolando Guaimás
La Caldera: Daniel Roberto Moreno Ovalle
Durante esta sesión también se elegirán las autoridades de cámara y se definirá la integración de las comisiones permanentes, bicamerales y especiales, un paso clave para la organización del trabajo legislativo del próximo período.
Diputados: 30 bancas
A las 11.00, la Cámara de Diputados realizará su propia sesión preparatoria para la incorporación de los 30 legisladores que asumirán un mandato de cuatro años (2025–2029). Por departamento, ellos son:
Anta: Juan Cuellar, Francisco Orellana, Enzo Alabi
Cachi: Miguel Plaza
Capital: Marianela Ibarra, Frida Fonseca, Gastón Galíndez, José Cansino, María Elena Davids, Eduardo Virgili, Fernanda Domínguez, Franco Lastra, María Victoria Cayo, Guillermo Kripper
Cafayate: Patricio Peñalba
Chicoana: Emanuel Ayón
Iruya: Oscar Chosco
Metán: Sergio López, Rodrigo García, Gustavo Dantur
Orán: Marcelo Lara Gros, Alejandro Valenzuela, Alejandro Esper
Rosario de la Frontera: Gustavo Orozco, Marianela Marinaro
Rivadavia: Rogelio Segundo, Marcos Catardo
San Martín: Jorge Restom, Mónica Goicoechea, Nicolás Arce
Medidas de seguridad y accesos
Con motivo de las ceremonias, la Legislatura dispuso un esquema especial de ingreso para legisladores e invitados. Se habilitará únicamente el acceso central del estacionamiento del palacio legislativo y se limitará la capacidad de la planta alta, en particular la del recinto, para cumplir con los requerimientos de seguridad del edificio.
La jornada marcará el inicio formal de un nuevo ciclo parlamentario, con el desafío de definir las prioridades legislativas y el funcionamiento interno de ambas cámaras para los próximos cuatro años.