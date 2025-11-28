ICBC apuesta al crecimiento de Salta y estrena sucursal en un edificio histórico

¿Cuáles son las razones del cambio de sucursal?

El cambio de sucursal forma parte de una estrategia de fortalecimiento regional que apunta a mejorar la experiencia de nuestros clientes y acompañar el crecimiento económico que tuvo la provincia de Salta, y ICBC en ese mismo sentido, durante los últimos años.

Estamos emplazados en un edificio histórico declarado patrimonio cultural, ubicado en el casco céntrico de la ciudad, un espacio más moderno, accesible y preparado para una operatoria de mayor volumen, incorporando tecnología de última generación y áreas especialmente diseñadas para la atención de nuestros clientes.

¿Cuántos clientes tiene ICBC en Salta?

ICBC atiende en Salta a más de 17.000 clientes particulares y 500 empresas, incluyendo compañías líderes del sector agroindustrial, minero, comercial, industrial y de servicios. Nuestra presencia se consolida año tras año como un socio financiero clave para el desarrollo productivo de la región, acercando herramientas de financiamiento, promoviendo la inversión productiva y acompañando tanto a grandes empresas como a pymes e individuos con soluciones digitales y de valor.

¿Cuáles son los nuevos beneficios de este cambio?

La mudanza incorpora beneficios significativos tanto para personas como para empresas como:

Business Center exclusivo para atención de compañías, con espacios dedicados y oficiales especializados en grandes empresas y pymes.

Mayor comodidad y amplitud, con instalaciones renovadas y áreas de reuniones privadas.

Mejor accesibilidad en una ubicación estratégica para clientes corporativos.

Equipamiento tecnológico actualizado, que agiliza operaciones y aumenta la seguridad.

Procesos de atención más ágiles, integrando servicios presenciales y digitales.

Este enfoque nos permite ofrecer un servicio más integral, eficiente y alineado a las necesidades de nuestros clientes, tanto personas como empresas.

¿Desde hace cuánto está ICBC en Salta?

ICBC está presente en Salta desde junio de 1998, en ese momento el principal accionista era Banco Boston NA, luego fuimos Standard Bank y desde hace más de 12 años somos ICBC acompañando de manera sostenida la expansión de sectores productivos claves y fortaleciendo su presencia en todo el NOA.

¿Cómo será esta nueva cobertura?

La nueva sucursal cuenta con 3 plantas para brindar una atención integral y personalizada a nuestros clientes. En Planta Baja está el área de caja, cajeros automáticos, terminales de autoservicios y cajas de seguridad. En el primer piso, atendemos a nuestros clientes, personas, Exclusive Banking y comercios, en tanto en el segundo piso contamos con un Bussines Center para clientes Corporativos con oficinas modernas y salas de reuniones equipadas con la mejor tecnología.

Nuestras nuevas instalaciones nos permitirán ampliar la cobertura sobre toda la región con una oferta combinada de banca presencial, banca digital y servicios corporativos.

El Business Center para clientes empresas cobra un rol central: desde aquí se atenderá a grandes empresas, pymes y comercios con soluciones especializadas, equipos técnicos dedicados y un esquema de acompañamiento más cercano, profesional y personalizado.

Planta de empleados: ¿Cómo es hoy ICBC en Salta como fuente de empleo?

ICBC Salta cuenta actualmente con un equipo de 18 personas, entre ejecutivos de empresas, oficiales de Business Banking, especialistas comerciales y personal de atención al público.

Más allá de su rol financiero, ICBC es un empleador estable que impulsa la capacitación continua, el desarrollo profesional y la generación de oportunidades para jóvenes talentos de la provincia. Además, acompañamos el crecimiento de nuestros clientes corporativos brindando asesoría, financiamiento, soluciones digitales y una mirada estratégica de largo plazo. Argentina cuenta con sectores estratégicos que tienen todo el potencial para impulsar un desarrollo sostenible: la agroindustria, la energía, minería, la economía del conocimiento, Desde el banco ofrecemos líneas de créditos para empresas importadoras y exportadoras. En ese marco exportador, nuestra cartera de clientes creció considerablemente en los últimos años, apalancado por el interés de muchos empresarios locales en acceder a mercados externos y a través de los programas e iniciativas de Fundación ICBC. Este es un eje que también seguiremos trabajando y potenciando.