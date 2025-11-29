PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
34°
29 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

MAC
cóndor rescatado
microdosis
Especial
Marcha del Orgullo LGBTIQ
Rosalía
Franco Colapinto
MAC
cóndor rescatado
microdosis
Especial
Marcha del Orgullo LGBTIQ
Rosalía
Franco Colapinto

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Este sábado se realizará la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Salta

Habrá show artístico, intervenciones y un recorrido por el centro con mensajes contra la violencia y por mayores derechos para la comunidad.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 15:43
Foto: Archivo
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La ciudad de Salta se prepara para una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que se realizará este sábado 29 de noviembre, con una convocatoria que reunirá a organizaciones de la diversidad, activistas, familias y público en general.

Notas Relacionadas

Según informaron los colectivos convocantes, la concentración será a partir de las 17 en el Paseo de la Diversidad, ubicado sobre calle Lavalle entre Urquiza y San Martín. Desde allí, los participantes marcharán por el casco céntrico hasta llegar al Cabildo, donde se realizará un cierre artístico y cultural.

La jornada se desarrollará bajo los lemas “Somos comunidad” y “A la marcha la hacemos entre todes”, con el objetivo de visibilizar reclamos históricos de la diversidad sexual, promover la igualdad y reforzar los pedidos de justicia ante los casos de violencia y discriminación registrados en la provincia.

Los organizadores señalaron que, además del carácter festivo que caracteriza a la marcha, se busca llamar la atención sobre problemáticas que afectan principalmente a mujeres trans, jóvenes LGBT+ y personas que sufren exclusión laboral o violencia institucional. También se pondrá el foco en el aumento de los discursos de odio y en la necesidad de políticas públicas que garanticen derechos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD