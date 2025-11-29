PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
34°
29 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

cóndor rescatado
microdosis
Especial
Marcha del Orgullo LGBTIQ
Rosalía
Franco Colapinto
Clima en Salta
Qatar
cóndor rescatado
microdosis
Especial
Marcha del Orgullo LGBTIQ
Rosalía
Franco Colapinto
Clima en Salta
Qatar

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Clima en Salta: posible caída de granizo y alerta por tormentas en la capital y alrededores

Ya se registran tormentas en La Candelaria, en la zona de Lumbreras, y en localidades como El Tala, donde incluso se reportó caída de granizo.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 16:47
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este sábado, Salta experimenta una tarde inestable, marcada por tormentas y actividad eléctrica en diversas zonas de la provincia. Según informó el meteorólogo Edgardo Escobar, los núcleos de tormenta se concentran principalmente en Rodeo Pampa La Güera, al noroeste de Santa Victoria Oeste; en el área noreste de El Tala; y al sur de Iruya.

Además, ya se registran tormentas en La Candelaria, en la zona de Lumbreras y en localidades como El Tala, donde incluso se reportó la caída de granizo.

Escobar señaló que para la ciudad de Salta y alrededores se mantiene el alerta meteorológica a partir de las 18 por tormentas, sin descartar episodios de granizo y un acumulado de hasta 40 milímetros para el Valle de Lerma, Valles Calchaquíes, así como en sectores de la pre puna de Iruya, Orán y Santa Victoria.

En cuanto a las temperaturas, la jornada de este sábado tuvo una máxima de 35 grados a las 15.

Pronóstico para los próximos días

Domingo: continuarán las mismas condiciones de inestabilidad, con altas temperaturas, una máxima de 34º y alerta meteorológica por posibles tormentas.
Lunes: la tendencia marca un descenso térmico, con 28 grados de máxima y probables precipitaciones y tormentas durante la tarde.
Martes: se prevé una máxima de 24 grados, con probables lluvias entre la tarde y la noche.
Miércoles: comenzaría la mejora, con cielo parcialmente nublado y una disminución de la actividad tormentosa.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD