26°
28 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Senado de la Nación
Liga Argentina de Básquet
Orán
Yacuiba
Misiones
Cuota alimentaria
Clima en Salta
Rosalía
Donald Trump
Salta

Clima en Salta: en minutos, Luracatao se "tiñó" de blanco y sigue el alerta para casi toda la provincia

El granizo dejó daños en distintos cultivos y hortalizas, según reportaron vecinos del lugar.
Viernes, 28 de noviembre de 2025 21:19
Un paraje de Luracatao se cubrió de blanco por el granizo. Fotos/gentileza: FrankoLopezOK.
El paraje Cabrería quedó este viernes completamente cubierto de blanco, luego de una intensa caída de granizo que alcanzó a la zona de Luracatao. El fenómeno dejó daños en distintos cultivos y hortalizas, según reportaron vecinos del lugar.

Una gran cantidad de granizo cayó en una jornada en la que rige un alerta meteorológico amarillo para casi toda la provincia, debido a la posibilidad de tormentas capaces de generar daños y provocar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas. Las condiciones inestables se mantendrán durante el día y no se descartan nuevos eventos de similar magnitud.

¿Dónde queda Luracatao? 

El Pueblo del Corazón de Jesús de Luracatao, o simplemente Luracatao es un pequeño paraje rural del departamento Molinos y se encuentra ubicado a 186 kilómetros de la capital salteña. Se posiciona en un valle elevado a más de 2700 ms.n.m., y tiene a la laguna de Brealito a 19 km del pueblo de Seclantás.

¿Cómo sigue el clima?

Para este sábado la máxima será de 34°, con ambiente caluroso, húmedo e inestable. Se mantienen las probabilidades de tormentas aisladas durante la tarde y noche. Y el domingo habrá ascenso de temperatura hasta los 35º, con cielo parcialmente nublado y ambiente pesado.

