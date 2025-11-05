Preparan la Expo Técnica 2025

La localidad de Rosario de Lerma se prepara para ser la sede de la Expo Técnica 2025: "Un Camino hacia la Innovación", un encuentro que reunirá el talento y la capacidad de invención de los estudiantes de escuelas técnicas de toda la provincia. El evento se realizará el 19 de noviembre, de 08:30 a 17, en el Centro Municipal de Convenciones (Gral. Augusto Torino 247).

Organizado por la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, junto a la Subsecretaría de Educación y Trabajo y con fondos del INET, este evento espera la participación de aproximadamente 250 estudiantes y docentes de las escuelas técnicas de Salta.

Los alumnos expondrán los proyectos productivos, tecnológicos e innovadores que desarrollan dentro de sus instituciones, ya sea como Proyectos Institucionales o en el marco de sus Prácticas Profesionalizantes.

La jornada está pensada como un espacio de encuentro y de muestra para visibilizar las trayectorias escolares a través de proyectos . Los visitantes, entre los que se espera a estudiantes de nivel primario, secundario, superior, empresas y familias, podrán recorrer los distintos stands para conocer de primera mano el potencial de la educación técnica.

Para muchos estudiantes de 6° y 7° grado, esta experiencia será una oportunidad única para descubrir las diversas posibilidades formativas y profesionales que se abren en la provincia.