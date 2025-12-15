Tensión en el Centro Cívico Municipal por el accionar violento de un grupo de personas

Un violento episodio se registró este lunes por la mañana en el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240, cuando cinco personas ingresaron de manera intimidante al edificio y generaron momentos de temor y tensión entre los trabajadores municipales. La Municipalidad de Salta radicó una denuncia penal y el hecho quedó bajo investigación judicial.

Según relataron fuentes municipales y consta en la denuncia presentada posteriormente, el grupo recorrió distintos escritorios y sectores del CCM con actitudes agresivas. En ese contexto, uno de los involucrados lanzó una amenaza directa: “le vamos a clavar una punta, que nos den el trabajo”, lo que provocó miedo entre los empleados que se encontraban cumpliendo funciones.

La situación se agravó cuando dos de las personas saltaron un escritorio para avanzar hacia la zona que conduce a oficinas centrales del edificio, entre ellas la Jefatura de Gabinete, y luego subieron por una escalera interna. Ante ese accionar, intervinieron los guardias de seguridad del CCM, quienes intentaron contenerlos mientras se daba aviso a la Policía.

De acuerdo con la denuncia penal formulada, los principales denunciados fueron identificados como Alexis Mamaní y Alejandro Roberto, quienes manifestaron que querían entrevistarse con el intendente. En ese marco, profirieron amenazas y ejercieron violencia contra empleados de la comuna, logrando sortear muebles y barreras de gran porte hasta acceder a la sala de espera previa al despacho del jefe comunal.

Siempre según el escrito judicial, cuando el personal de seguridad les solicitó que se retiraran, la respuesta fue una amenaza directa con arma blanca, al advertir que, si intentaban detenerlos, “iban a usar la faca que tenían”. Finalmente, la situación pudo ser controlada gracias a la intervención del personal policial, que logró contenerlos y retirarlos del edificio.

La Municipalidad formalizó la denuncia por el delito de amenazas con armas y aportó como testigos a empleados municipales que presenciaron de manera directa los hechos. La causa quedó radicada en la Fiscalía Penal a cargo del Dr. Federico Jovanovich.

Tras el episodio, el Ejecutivo municipal difundió un comunicado en el que repudió lo ocurrido y fijó posición: “La extorsión y la violencia nunca son el camino. Hoy, dos personas ingresaron a la Municipalidad de manera violenta, saltando puertas e insultando. Se retiraron con una denuncia. En Salta, el diálogo y el respeto son la única forma”.