Trámite para la tarjeta estudiantil

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) puso en marcha el cronograma para la renovación del beneficio de gratuidad a través de la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP), correspondiente al ciclo lectivo 2026. El trámite está destinado a estudiantes del interior de la provincia que cursan los niveles primario y secundario.

Según se informó, a partir del próximo jueves 18 de diciembre los alumnos podrán iniciar el proceso de renovación del beneficio. Para ello, quienes ya cuentan con la TEP deberán ingresar al sitio web oficial del organismo, www.amtsalta.gob.ar y completar el formulario habilitado a tal fin. Una vez cargada la información requerida, la AMT realizará la verificación de la documentación presentada y autorizará el trámite en caso de que los datos sean correctos.

El beneficio gratuito de la Tarjeta Estudiantil Provincial alcanza a estudiantes que utilizan el transporte interurbano en la provincia y también el transporte urbano en aquellas localidades donde rige el Boleto Gratuito, con excepción del servicio de Saeta. La medida está orientada a facilitar el acceso al transporte público para los estudiantes del interior.