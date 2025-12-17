Ley de Glaciares: empresas mineras piden aclaraciones

La Cámara de la Minería de Salta (CMS) manifestó su acuerdo con el proyecto de ley de modificación de la Ley de Glaciares que el presidente Javier Milei envió este lunes al Congreso, aunque advirtió sobre la necesidad de introducir aclaraciones en el texto para evitar interpretaciones ambiguas.

A través de un comunicado, que va en línea con lo publicado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la entidad local expresó su "total acuerdo y compromiso con el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglaciar como reservas estratégicas de recursos hídricos", tal como lo establece el artículo 1° de la Ley 26.639 ( Ley sobre el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial). Según indicó la Cámara, ese fue "el espíritu de los debates legislativos que precedieron a la sanción de dicha ley", y remarcó que "no hay dudas y el consenso es unánime" respecto de que los glaciares y el ambiente periglaciar que cumplen esa función deben ser protegidos.

Sin embargo, la CMS sostuvo que "la Ley de Glaciares requiere aclaraciones", ya que "no todos los glaciares y ambiente periglaciar constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos". En ese sentido, señaló que la norma debería precisar que la determinación de cuáles geoformas cumplen ese requisito debe realizarse "caso por caso y en base a estudios específicos que lo sustenten, de acuerdo con la opinión de expertos".

El rol de las provincias

Otro de los puntos centrales del comunicado está vinculado al rol de las provincias. La entidad subrayó que debe definirse con mayor claridad la participación de las jurisdicciones provinciales, "que según lo establece nuestra Constitución Nacional son las titulares de los recursos naturales existentes en sus territorios", en la determinación y delimitación de los glaciares y del ambiente periglaciar.

El proyecto de modificación apunta, precisamente, a introducir aclaraciones. En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa "no tiene otro propósito que contribuir a superar las controversias interpretativas que suscita el texto legal vigente" y fortalecer "el reconocimiento de las atribuciones que constitucionalmente corresponden a las provincias en materia de tutela del medioambiente y de gestión de los recursos naturales".

El texto propuesto reafirma que el objeto de la ley es preservar los glaciares y el ambiente periglaciar "como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas", y establece que dicha protección debe interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dispone la utilización racional de los recursos naturales, y con el reconocimiento del dominio originario de las provincias sobre los recursos.

La iniciativa también refuerza el carácter del Inventario Nacional de Glaciares como herramienta de consulta obligatoria, aunque aclara que su contenido "no deberá ser tomado como un límite al ejercicio de las competencias locales". En ese sentido, promueve una mayor articulación entre el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y las autoridades provinciales para completar y actualizar la información sobre la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

Asimismo, el proyecto ratifica que las actividades que se desarrollen en glaciares y ambientes periglaciares estarán sujetas a procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y asigna a las autoridades competentes de cada jurisdicción la responsabilidad de determinar "cada caso concreto".