PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
19 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Estados Unidos
luco arte
Robótica
expo moda cerrillos
Escuela técnica
gripe H3N2
Conicet
Gobierno de Salta
Droga y narcotráfico
Estados Unidos
luco arte
Robótica
expo moda cerrillos
Escuela técnica
gripe H3N2
Conicet
Gobierno de Salta
Droga y narcotráfico

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Decomisaron un carro pochoclero en Plaza 9 de Julio: el propietario agredió al personal municipal

Durante el procedimiento, trabajadores municipales fueron atacados y el vehículo oficial sufrió daños. El vendedor no contaba con habilitación y ya había sido notificado en reiteradas oportunidades.
Viernes, 19 de diciembre de 2025 18:02
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En un operativo de control realizado por personal del área de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta en la Plaza 9 de Julio, se procedió al decomiso de un carro pochoclero que operaba sin la debida autorización. Durante el procedimiento, el propietario del carro, acompañado de familiares, reaccionó violentamente, agrediendo a los agentes municipales y arrojando piedras contra un camión oficial, lo que causó daños materiales en el vehículo.

Desde el Municipio se destacó que, en diversas ocasiones, se había solicitado al vendedor regularizar su situación para poder operar en los espacios habilitados. Ante su negativa y el incumplimiento de la normativa vigente, se procedió al retiro del carro.

Por lo sucedido, ya se ha realizado la denuncia policial correspondiente.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD