"Café y Adopciones": una propuesta distinta en la plaza Alvarado para encontrar al nuevo integrante de la familia

Los domingos en la ciudad suelen tener un ritmo diferente, marcado por el descanso y el disfrute de los espacios verdes. Este domingo 7 de diciembre, esa rutina de esparcimiento en la plaza Alvarado cobrará un sentido mucho más profundo. Lejos de ser un evento administrativo más, la jornada se presenta como un punto de encuentro entre vecinos y los animales que esperan una segunda oportunidad.

Bajo la premisa de que adoptar es un acto de amor pero también de responsabilidad cívica, la Municipalidad de Salta, a través del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, desplegará una actividad que promete cambiar la dinámica habitual de las campañas de tenencia responsable.

Un formato inédito: charla, café y compañía

La propuesta, bautizada como “Café y Adopciones”, rompe con el esquema tradicional de exhibición de animales. El objetivo es generar un ambiente relajado y familiar, propicio para que los posibles adoptantes puedan interactuar con los perros, conocer su carácter y establecer ese primer vínculo fundamental antes de llevarlos a casa.

El evento se desarrollará en la franja horaria de 10 a 13, aprovechando la mañana salteña. El punto de encuentro será estratégico: frente a Universo Café. Este comercio local se suma a la movida solidaria ofreciendo un incentivo especial: un desayuno de cortesía para aquellas familias o personas que concreten una adopción durante la jornada, celebrando así el inicio de una nueva vida compartida.

Beneficios y salud animal para todos

La jornada no solo está pensada para quienes buscan adoptar, sino para la comunidad de la zona en general. Se ha confirmado la presencia de distribuidores de alimentos balanceados, quienes acompañarán la iniciativa entregando obsequios a los nuevos adoptantes, facilitando así los primeros días de adaptación de la mascota en su nuevo hogar.

Simultáneamente, y como parte de las políticas de salud pública, se instalará un puesto de vacunación antirrábica gratuita. Este servicio estará disponible tanto para perros como para gatos, por lo que se invita a los vecinos de la zona a acercarse con sus animales para mantener al día su calendario sanitario, un requisito indispensable para la seguridad de todos.

Requisitos para una adopción responsable

Desde la organización subrayan que la adopción no es un trámite, sino un compromiso a largo plazo. Por ello, quienes sientan que es el momento de agrandar la familia, deberán presentarse con:

DNI (Documento Nacional de Identidad).

Una boleta de servicio (luz, agua o gas) que certifique el domicilio.

Esta documentación es clave para realizar el seguimiento correspondiente y asegurar que los animales del refugio municipal lleguen a hogares donde se garantice su bienestar y cuidado.