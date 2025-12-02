Código ReSalta se consolida como eje de la promoción turística e incorpora una aerolínea nacional

La provincia de Salta lanzó una nueva y ambiciosa edición del programa Código ReSalta, la plataforma que ofrece beneficios y promociones exclusivas para quienes elijan el destino durante la próxima temporada de verano 2026. Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por la Cámara de Turismo de Salta y el Ministerio de Turismo y Deportes provincial, se posiciona como una herramienta clave para sostener el movimiento de visitantes y fortalecer la actividad turística en toda la región.

El programa actual reúne un total de 76 promociones en rubros esenciales para el viajero: desde alojamientos y gastronomía hasta excursiones y actividades culturales. Los beneficios son variados e incluyen descuentos que parten del 20%, opciones de 2x1 y propuestas con valor agregado que buscan incentivar la contratación de servicios turísticos formales. Para acceder a estas ventajas, los interesados deben activar el código a través de la web oficial del programa y realizar las reservas directas con los prestadores adheridos.

FlyBondi, un aliado estratégico para la conectividad

El gran diferencial de esta edición, que marca un hito en la historia de la promoción turística salteña, es la incorporación, por primera vez, de una aerolínea nacional al programa. FlyBondi se suma a la iniciativa con descuentos exclusivos en la compra de pasajes aéreos, reforzando la conectividad de Salta con el resto del país.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó la importancia de esta alianza. “Código ReSalta es fundamental para mantener el flujo turístico en temporada, pero la participación de una compañía aérea como FlyBondi amplía la conectividad y potencia la llegada de visitantes a la provincia, aportando un valor diferencial a esta edición”, señaló la funcionaria.

Para que los viajeros puedan disfrutar de la promoción en vuelos, se dispusieron pasos sencillos:

Activar el botón “Código Promocional” en el buscador de vuelos de la aerolínea.

Ingresar el código correspondiente a la promoción.

Seleccionar las fechas de viaje habilitadas.

Tras confirmar la búsqueda, el descuento se aplica automáticamente sobre la tarifa base (sin incluir impuestos ni tasas).

El compromiso del sector privado

Desde el ámbito privado, la adhesión masiva de los prestadores fue un punto de celebración. El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, enfatizó el trabajo conjunto entre el sector público y el privado. “La adhesión de más de 70 prestadores demuestra el compromiso del sector para sostener la competitividad, promover el consumo formal y dinamizar la economía turística en toda la provincia”, afirmó Assaf.

Código ReSalta busca consolidar una estrategia innovadora que combina la diversidad de la oferta local con beneficios concretos y, ahora, con ventajas directas en el transporte aéreo, facilitando la llegada de turistas y fortaleciendo la imagen de Salta como un destino atractivo y accesible a nivel nacional.

Toda la información completa, incluyendo el listado de prestadores y la activación del código, está disponible en el sitio web oficial: www.codigosalta.ar.