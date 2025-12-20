Policía Motorizada en Campo Santo: refuerzo clave para la seguridad del departamento Güemes

El crecimiento demográfico y el vertiginoso desarrollo productivo del departamento General Güemes exigen una mutación en las estrategias de vigilancia. Entendiendo que la seguridad no es un concepto estático, el Gobierno de la Provincia dio un paso fundamental para blindar el área metropolitana y sus alrededores con la inauguración de una base de la División Motoristas de Emergencias Policiales en la localidad de Campo Santo.

La elección del lugar no es aleatoria. El departamento se consolidó como un nodo logístico e industrial crítico para Salta. En ese contexto, la nueva base, que funciona en un inmueble cedido por el Municipio, se convierte en el epicentro de operaciones del Distrito de Prevención 7, una jurisdicción que abarca un complejo entramado de más de 90 barrios distribuidos entre General Güemes, Campo Santo, El Bordo, Cobos y Betania.

Durante el acto de apertura, el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, enfatizó que la llegada de la Policía Motorizada responde a la necesidad de dotar a la fuerza de una mayor capacidad de maniobra. La agilidad de las unidades de dos ruedas es vital no solo para el patrullaje urbano, sino también como un brazo auxiliar de la Seguridad Vial en las rutas que conectan la producción regional.

"Estamos fortaleciendo la presencia en un departamento estratégico por su perfil industrial. La operatividad de la Motorizada permitirá una llegada más rápida al vecino y una cobertura más eficiente en zonas de difícil acceso para las unidades convencionales", señaló el funcionario, quien estuvo acompañado por el intendente local, Ignacio Taché.

Inversión y resultados en territorio

La inauguración de esta base es el corolario de un plan de reequipamiento que se intensificó durante el 2025. Según las cifras oficiales, la jurisdicción recibió este año un refuerzo sustancial en su parque automotor, sumando dos camionetas, un vehículo utilitario y motocicletas de alta cilindrada.

Este despliegue técnico ya muestra un correlato en la estadística criminal. Solá Usandivaras destacó que, en lo que va del año, se ejecutaron más de 300 operativos de Protección Ciudadana en todo el departamento. Estas intervenciones no solo actúan como disuasión, sino que han permitido la captura de personas con pedidos de detención vigentes, saneando la convivencia en los barrios más sensibles de la región.

Compromiso institucional

Por su parte, el intendente Ignacio Taché valoró la articulación entre el Ejecutivo provincial y la comuna, destacando que la cesión del espacio municipal es una inversión directa en la tranquilidad de los vecinos. El compromiso compartido entre las carteras de Seguridad y Desarrollo Social, representada en el acto por el ministro Mario Mimessi, subraya una mirada integral sobre la problemática delictiva.

La ceremonia contó además con la presencia del secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el senador Enrique Cornejo, el diputado Germán Rallé, y la cúpula policial encabezada por el jefe Diego Bustos y el subjefe Walter Toledo.