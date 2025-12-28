Tarjeta o transferencia: así pagan hoy los salteños

Seis de cada 10 clientes pagan sus compras de fin de año con tarjeta de crédito, mayormente en seis cuotas sin interés, en los comercios salteños, según un relevamiento de El Tribuno. Del 40 % restante, un 25 % corresponde a transferencias bancarias, un 10 % a tarjeta de débito y apenas un cinco por ciento a efectivo, una combinación que refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo en Salta, donde el dinero físico pierde cada vez más presencia.

"Hoy casi todos se vuelcan a la tarjeta de crédito o a la transferencia. Plata en efectivo se ve cada vez menos", resumió Belén, encargada de una tienda de ropa sobre la peatonal Alberdi.

En ese contexto, las ventas se sostienen más por la forma de pago que por un crecimiento real del consumo. Aunque el nivel de operaciones todavía no logra superar al de 2024, la financiación y los pagos electrónicos se volvieron claves para que las compras se concreten.

Diciembre moderado y desigual

El movimiento comercial de diciembre es moderado y desigual. Las primeras semanas del mes mostraron poco flujo de clientes y las ventas se concentraron recién a partir de los días previos a Navidad. Aun así, el comportamiento del consumidor dejó señales claras de cambio.

"La gente ya no viene a llevarse varias prendas por las fiestas; llega con una idea concreta y compara mucho", explicó Belén. Según detalló, el perfil del cliente es hoy más selectivo y racional, con compras puntuales y muy ligadas a promociones.

En su local, las ventas se activaron principalmente cuando hubo ofertas por cantidad. "Los shorts y jeans siguen siendo lo que más sale, pero la gente se anima cuando hay promos. Ahí aparece la compra de dos o tres prendas", señaló.

"Vendimos menos que en 2024"

A pesar de las estrategias comerciales, el balance de las fiestas fue inferior al del año pasado. "Para Navidad vendimos menos que en 2024. Ni siquiera logramos empatar esos números, a pesar de haber bajado precios para incentivar el consumo", reconoció.

Más allá del volumen de ventas, el dato más contundente aparece en la caja. En el comercio de Belén, el 60 % de los clientes paga con tarjeta de crédito, en su mayoría en seis cuotas sin interés. El resto se reparte entre transferencias, débito y efectivo.

El panorama se repite en otros comercios. Edith, propietaria de un local de ropa informal sobre la peatonal Florida, coincidió en que la financiación se volvió determinante. "El cliente entra sabiendo cuánto puede gastar y cómo lo va a pagar. La tarjeta aparece cuando necesita financiar; el efectivo ya no es la primera opción", sostuvo.

En indumentaria masculina, Carlos, gerente de un comercio sobre la peatonal Alberdi, describió un escenario similar. "Se compra menos cantidad, pero la venta se concreta cuando hay facilidades. La tarjeta sigue siendo clave", señaló.

Transferencias desde el celular

Junto a la tarjeta de crédito, las transferencias bancarias ganaron un lugar central. Según comerciantes consultados, este medio de pago se utiliza principalmente en operaciones de hasta 20 mil pesos, mientras que cuando el ticket supera los 40 mil pesos la tarjeta de crédito se impone.

"Muchos clientes pagan directamente desde el celular mediante alias o código QR. Es rápido y les permite controlar mejor el gasto", explicó Catalina, dueña de una tienda de ropa para bebés sobre calle Urquiza.

La tendencia se repite en zapaterías y zapatillerías del microcentro. Desde un local de la peatonal Alberdi señalaron que "el cliente ya viene decidido a pagar con tarjeta de crédito, sobre todo cuando se trata de zapatillas de marca".

En otros comercios, las promociones apuntan a los pagos inmediatos: se ofrecen mejores precios por unidad o por cantidad cuando la compra se realiza en efectivo o mediante transferencia, una estrategia que busca asegurar el ingreso del dinero en el acto.