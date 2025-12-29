Aún hay cupos para la colonia de vacaciones

El Ministerio de Turismo y Deportes informó que todavía se encuentran disponibles vacantes para la Colonia de Vacaciones y para el Programa de Iniciación y Destreza Deportiva en Verano, dos propuestas gratuitas destinadas a chicos de entre 4 y 13 años que se desarrollarán durante los meses de enero y febrero.

La Colonia de Vacaciones se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes, mientras que el Programa de Iniciación y Destreza Deportiva se dictará los martes y jueves. Ambas actividades se realizarán en turnos de mañana y tarde, con el objetivo de facilitar el acceso y la participación de las familias.

Las inscripciones para cubrir el remanente de cupos se realizarán de manera presencial hoy y mañana, 30 de diciembre, en el horario de 9 a 13, en la Secretaría de Deportes, ubicada en Entre Ríos 1550. Para completar el trámite, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI, certificado médico del asistente y completar una ficha de datos en el lugar.

Las actividades de verano comenzarán el lunes 5 de enero de 2026 y se extenderán hasta el 6 de febrero, ofreciendo un espacio de recreación, aprendizaje y desarrollo físico durante el receso estival.

Tanto la Colonia de Vacaciones como el Programa de Iniciación y Destreza Deportiva en Verano 2026 forman parte de una propuesta integral orientada a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de promover la actividad física, la inclusión social y la adopción de hábitos saludables.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes destacaron que estas iniciativas reafirman el compromiso del Estado provincial con el deporte y la recreación como herramientas de bienestar, inclusión y formación integral, generando durante el verano alternativas gratuitas, accesibles y de calidad para la comunidad.