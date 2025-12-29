PUBLICIDAD

Verano 2026 en Salta
Bermejo
LA AFA BAJO LA LUPA
Tini en Salta
Javier Milei
venta de pirotecnia
Empresas y negocios 2025
Empresas y negocios 2025

Arqa Business Group: 5 años transformando el paisaje urbano de Salta con innovación y confianza

Cinco años después de haber nacido en plena pandemia, Arqa Business Group SRL se consolidó como uno de los actores más dinámicos del sector en Salta, con más de 100 viviendas entregadas, 50 obras en marcha y una fuerte apuesta a la innovación constructiva. Tecnología Retak, crecimiento sostenido y un ambicioso plan de servicios integrales marcan el rumbo de la empresa hacia 2026.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 15:02
Todo el equipo de Arqa.
Con más de 100 viviendas entregadas y 50 proyectos en ejecución, la empresa constructora que nació en plena pandemia se consolida como referente del sector, apostando a la tecnología Retak y sumando servicios integrales para 2026.

En el competitivo mundo de la construcción, cumplir cinco años no es solo una cuestión de calendario; es un testimonio de resiliencia y compromiso. Arqa Business Group SRL celebra su quinto aniversario en Salta, una trayectoria que comenzó en el desafiante contexto de la pandemia y que, contra todo pronóstico, logró establecerse como una marca sinónimo de solidez y vanguardia.

Un crecimiento sostenido en toda la provincia

Desde sus inicios, la misión de sus socios fue clara: brindar soluciones habitacionales de calidad para todos los segmentos. Hoy, los números respaldan ese esfuerzo:

  • 100 hogares entregados: Familias salteñas que ya disfrutan de su casa propia.
  • Más de 50 obras en curso: Proyectos activos que dinamizan la economía local.
  • Presencia estratégica: Obras en casi todos los barrios privados de Salta, diferentes puntos de la capital y localidades del interior cercano.

Innovación que se siente: el sistema Retak

Uno de los grandes pilares que distingue a Arqa es la incorporación de tecnología constructiva de punta. La utilización de ladrillos de hormigón celular Retak ha permitido a la empresa ofrecer construcciones con una eficiencia térmica superior, rapidez en la ejecución y una terminación de alta calidad, marcando un diferencial en el mercado regional.

Un ecosistema de soluciones: las 3 unidades de negocio

Arqa Business Group ha logrado integrar toda la cadena de valor para ofrecer una experiencia sin fisuras a sus clientes a través de sus tres divisiones:

  1. Arqa Constructora: El corazón del grupo, encargado de materializar sueños.
  2. Arqa Inmobiliaria: Asesoramiento experto para inversiones y comercialización.
  3. Arqa Distribuidora de Materiales: Garantía de insumos y logística eficiente desde su depósito ubicado en el ingreso a la ciudad sobre Avda. Asunción.

El futuro: desafíos y exclusividad para 2026

Mirando hacia el próximo año, Arqa no se detiene. Para el 2026, la empresa prepara el lanzamiento de diseños arquitectónicos exclusivos e innovadores que prometen romper moldes. Además, evolucionará hacia una propuesta de servicio 360°, incorporando nuevas unidades de Diseño de Interiores y Paisajismo, permitiendo que el cliente reciba una obra terminada hasta el último detalle estético.

"Nacimos en un momento de incertidumbre mundial, y esa misma fuerza es la que hoy nos impulsa a seguir innovando. Queremos que cada familia que confía en Arqa sepa que está invirtiendo en calidad y futuro", señalan sus socios.

Contacto y ubicación

Para quienes buscan iniciar su proyecto o conocer más sobre las propuestas de inversión, Arqa Business Group atiende en:

  • Oficinas Comerciales: Avda. Arenales 1539, Planta Alta.
  • Depósito Logístico: Avda. Asunción (Ingreso a la ciudad de Salta).
  • Web: www.arqabusinessgroup.com

