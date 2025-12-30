PUBLICIDAD

19°
30 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Sin recolección de residuos desde las 21 del miércoles

Se retoma desde las 21 del 1 de enero. Piden no sacar la basura.
Martes, 30 de diciembre de 2025 01:24
La Municipalidad informa a la comunidad sobre los servicios activos durante la festividad de Año Nuevo. No habrá recolección de residuos el miércoles 31 de diciembre, desde las 21. La recolección se reanudará el jueves 1° de enero a partir de las 21.

Los cementerios municipales: De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio. El servicio de sepelios de la Secretaría de Desarrollo Social, brindará la asistencia durante las 24 hs. Quienes necesiten, podrán comunicarse al 3875728876.

El Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá el miércoles 31, de 8 a 12, y el jueves 1 de enero, de 10 a 12, solo urgencias.

La Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana estará de guardia durante las 24 hs. Los llamados que ingresen serán recepcionados por los agentes municipales.

Los natatorios municipales: Juan Domingo Perón, Carlos Xamena y Nicolás Vitale, permanecerán cerrados el 29, 30, 31 de diciembre y 1° de enero de 2026.

El Mercado San Miguel y su Anexo de pasaje Miramar atenderán al público el miércoles 31 de enero de 8 a 17.30. El jueves 1° de enero permanecerán cerrados. El Mercadito Belgrano funcionará con el mismo cronograma.

El Mercadito y Polo Gastronómico Evita, ubicado en Leguizamón esquina Ibazeta. abrirá el miércoles 31 de diciembre de 11.30 a 15.30. El jueves 1 de enero permanecerá cerrado.

 

