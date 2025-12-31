Servicios municipales durante el feriado de Año Nuevo

Por la festividad de Año Nuevo, no habrá recolección de residuos a partir de las 21 de esta noche. El servicio se reanudará mañana 1 de enero también a las 21. Desde el municipio solicitaron a los vecinos y, especialmente, a los comerciantes del microcentro no sacar los residuos y respetar los horarios establecidos.

En el área de Tránsito, los Centros Emisores de Licencias no atenderán al público, mientras que los agentes municipales estarán abocados a controles en distintos puntos de la ciudad.

Respecto al bienestar animal, el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá únicamente urgencias: hoy, de 8 a 12, y mañana, de 10 a 12. El Centro de Adopciones "Matías Nicolás Mancilla" permanecerá cerrado, aunque contará con guardias permanentes para la atención de los animales alojados.

La Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana estará de guardia las 24 horas, con agentes municipales recepcionando los llamados por emergencias. Por su parte, los natatorios municipales Juan Domingo Perón, Carlos Xamena y Nicolás Vitale permanecerán cerrados hoy y mañana.

Por su parte, el Tribunal de Faltas informó que el Juzgado de Turno de la 2ª Nominación, a cargo de Natalia Gutiérrez Conde, atenderá exclusivamente asuntos de urgencia, como levantamientos de secuestros y clausuras.

Mercado

En el último día del año, el Mercado Municipal San Miguel se convierte en uno de los puntos más elegidos por los salteños para realizar las compras finales y preparar la mesa, con la que se recibe el Año Nuevo. Por ello, hoy 31, habrá atención especial, descuentos y promociones en numerosos puestos y distintos rubros tanto en el predio central, en avenida San Martín 782, como en el anexo de Pasaje Miramar 433 (San Martín esquina Córdoba).

Carnicerías, pollerías, verdulerías y fruterías refuerzan su oferta de productos frescos, mientras que los puestos de bazar, indumentaria, regalos y artículos de uso diario acompañan la jornada con beneficios pensados para el cierre del año.

La atención será en horario corrido de 8 a 17.30, permitiendo que los vecinos organicen sus compras con mayor comodidad, evitando apuros y concentraciones de último momento. Mañana 1 de enero todos los mercados municipales permanecerán cerrados.

Colectivos circularán hasta las 19

Hoy el servicio de colectivos de Saeta en los 11 municipios que integran el área Metropolitana funcionará únicamente hasta las 19, horario en el que pasará el último coche de cada línea por el centro en dirección a los barrios.

Según se detalló, el servicio se retomará mañana a partir de las 10 y se extenderá solo hasta las 22; en tanto, el viernes 2 de enero se retomará a las 0 horas con el esquema nocturno y, desde las 5.30, con frecuencias y horarios habituales.

Los usuarios podrán consultar los horarios previstos para cada corredor en el sitio web oficial de Saeta y seguir en tiempo real la ubicación de las unidades a través de Saeta app, disponible para teléfonos con sistema IOS y Android.

Por otra parte, se indicó que los Centros de Atención al Usuario ubicados en Paseo Salta, Pellegrini 824, el Centro Cívico Municipal y el Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados los días 31 y 1, retomando la atención normal el 2.

Salud funcionará con guardias

Tras el asueto administrativo decretado para hoy, víspera del Año Nuevo, los hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública mantendrán guardias activas y pasivas para garantizar la atención de urgencias y emergencias en toda la provincia.

Desde la cartera sanitaria se informó que los centros de salud del primer nivel de atención funcionarán con las guardias habituales de días feriados, mientras que los principales hospitales de referencia sostendrán esquemas especiales de cobertura.

El hospital Materno Infantil dispondrá de guardias activas en pediatría, perinatología, internación, terapias intensivas neonatal, pediátrica y ginecoobstétrica, cirugías de emergencia y especialidades críticas, además de guardia pasiva en oftalmología y servicios de apoyo como laboratorio, diagnóstico por imágenes y farmacia.

El hospital San Bernardo mantendrá guardia activa con especialistas en cirugía, clínica médica, traumatología, cardiología, neurocirugía, neurología, odontología y anestesiología, y guardia pasiva en cirugía cardiovascular, ecografía, endoscopía, hematología, urología y cirugía torácica.

El hospital Papa Francisco garantizará atención de urgencias y emergencias de adultos durante las 24 horas, mientras que el hospital Señor del Milagro contará con la guardia habitual de fines de semana y feriados. En tanto, hoy y mañana, el hospital Dr. Arturo Oñativia atenderá por guardia únicamente urgencias endocrino-metabólicas.

El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre hoy, de 7 a 12, en Bolívar 687, y permanecerá cerrado mañana. Las dependencias del IPSS estarán cerradas ambos días; la farmacia de avenida Belgrano 944 atenderá solo urgencias hoy, de 9 a 14, y funcionará la auditoría médica online de 8 a 18