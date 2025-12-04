Cambios en el gabinete municipal: un emilianista asumirá en la Secretaría de Gobierno

En la Municipalidad de Salta también habrá cambios para oxigenar el equipo. Nicolás Martorell, un joven profesional de la mesa chica del intendente Emiliano Durand, asumirá como secretario de Gobierno, con el objetivo de darle más dinámica a la gestión. Martorell reemplazará a Agustina Agolio, quien asumirá en lo que será la Secretaría de Cultura, Deportes y Turismo.

Martorell es abogado egresado de la (UCASAL), especializado en Derecho Previsional. Es Máster en Consultoría Ejecutiva y Coaching (Universidad de Salamanca). También es exdocente en la Universidad Católica, en la cátedra de Derecho del Trabajo para la carrera de Higiene y Seguridad. Y es asesor político y consultor de empresas privadas.

Nicolás Martorell forma parte del equipo cercano del intendente. Se trata de una apuesta, ya que al ser un joven se busca que haya una renovación en la forma de relacionarse con los distintos sectores. Viene trabajando hace muchos años con Emiliano Durand y fue responsable del trabajo territorial que se hace en los barrios con la visita de profesionales y el dictado de cursos.

Nuevo papel de Agolio

En tanto, Agustina Agolio se hará cargo de lo que será la nueva Secretaría de Cultura, Deportes y Turismo. Esta área tendrá bajo su ala al Ente de Turismo, donde seguirá Fernando García Soria; la Agencia Salta Deportes, donde también seguirá Ezequiel Barraguirre. Donde si habrá cambios es en la Agencia de Cultura: el exconcejal Gonzalo Corral, quien asumirá en cuenta de Ariana Benavidez. Se busca refrescar y relanzar la cultura con eventos en los barrios.

El desembarco de Agolio en esta cartera tiene por objetivo una mayor planificación y facilitar la llegada de cultura y turismo a los barrios. Mientras que en el área de Turismo, el desafío es avanzar con eventos, convenciones y shows que permitan la mayor llegada de turistas, en un contexto difícil por la caída de la economía y el tipo de cambio.