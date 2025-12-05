Enseñar en la era tecnológica: finalizó la 3.ª Cohorte de Educación Digital en UCASAL

La transformación digital dejó de ser una idea lejana para convertirse en parte del día a día. En este escenario dinámico, el desafío presiona a los docentes para reinventarse y acompañar los cambios. Con esa convicción, la Universidad Católica de Salta (UCASAL), desde su Vicerrectorado de Tecnología y Educación Digital, llevó adelante el cierre de la tercera cohorte de la Especialización en Educación Digital.

El pasado 1 de diciembre, los participantes se reunieron en el Aula Magna de UCASAL para presentar sus trabajos finales integradores y recibir sus certificados. La jornada se desarrolló en un clima de intercambio profesional, reflexión académica y celebración por los logros alcanzados.

En la jornada, los especialistas presentaron sus proyectos adoptando el formato TED a través de las “Charlas UCASAL X”: un espacio pensado para compartir experiencias y conocimientos en torno a las nuevas tendencias de la tecnología educativa. Allí se abordaron temáticas como realidad virtual, inteligencia artificial aplicada, entornos inmersivos y diversas herramientas innovadoras para potenciar la enseñanza y el aprendizaje.

La Lic. Ana Cornejo Remy compartió su experiencia y destacó el valor humano de la propuesta: “Mi proyecto trató sobre cómo las herramientas tecnológicas pueden ayudarnos a tener mejor seguimiento y acompañamiento a nuestros alumnos. Es recomendable porque la especialización aborda la tecnología con una mirada muy humanista e integral. Hoy creo que tenemos la obligación y el compromiso como docentes de actualizarnos, y a partir de esa actualización poder innovar con el único objetivo de brindar una mejor experiencia educativa”.

Desde una perspectiva complementaria, Yamila Marti afirmó: “Todos los que somos docentes debemos tomar conciencia de que el futuro es ahora. Tenemos que ver qué hacemos con lo que tenemos; debemos especializarnos en lo digital y profesionalizar el uso de las herramientas”.

Por su parte, Jesús Nuñez valoró el aprendizaje: “Fue muy enriquecedora. Hemos podido adquirir nuevas habilidades y competencias para abordar mejor las herramientas necesarias del presente y del futuro, acompañar a los estudiantes y tener una mirada crítica respecto a lo que se propone en la sociedad”.

El cierre de esta tercera cohorte no solo representa un logro académico para quienes la cursaron, sino que también reafirma el compromiso de UCASAL con la preparación de educadores capaces de impulsar procesos de innovación digital. En un contexto donde la inteligencia artificial redefine los modos de enseñar y aprender, esta especialización invita a reconsiderar la tarea docente desde una perspectiva ética, reflexiva y creativa. Los estudiantes de hoy transitan un entorno digital que requiere profesionales formados para acompañarlos, orientarlos y promover nuevas experiencias educativas.

Escuchá a los participantes:

