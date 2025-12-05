Más de 600 nuevos profesionales: UCASAL celebró las últimas Colaciones del 2025

El final de una etapa siempre llega acompañado por el comienzo de una nueva historia; así como los desafíos y los obstáculos siempre encuentran lugar para su recompensa. En este marco, UCASAL celebró las últimas Colaciones de Grado del 2025, en las que participaron más de 600 nuevos profesionales.

El último evento académico del año reunió a 636 egresados en sus Colaciones de Grado N° CCXCIX. Las ceremonias, realizadas el 27 y 28 de noviembre en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, convocaron a estudiantes, familiares, docentes y directivos para festejar el cierre de una etapa marcada por el esfuerzo, la constancia y la superación.

Como sucede año tras año, la Universidad Católica de Salta destacó la dedicación de cada graduado de cara al mundo profesional. El encuentro simbolizó la entrega formal de los diplomas y el reconocimiento al compromiso académico de quienes desde hoy comienzan un nuevo recorrido laboral.

Durante el evento, los graduados compartieron sus experiencias y reflexiones: “Me llevo la innovación, las ganas de querer crear algo, transformar y apostar por lo novedoso”, expresó Maia Abigail Sánchez, una de las egresadas. Otros destacaron el diferencial de UCASAL en su formación y la cercanía del acompañamiento académico.

Entre los relatos que marcaron el espíritu de esta colación, se escuchó también uno de los propósitos de la institución: “UCASAL abre muchas puertas, ayuda a construir realidades que uno tiene en la mente”, puntualizaron.

En la misma línea, varios egresados destacaron el acompañamiento recibido y el impacto que tuvo en sus trayectorias. Candela Coronel, licenciada en Comunicaciones Sociales, compartió su experiencia, sumada a una oportunidad que la marca hasta hoy: “Además de ser estudiante, tuve una beca de cooperación en el área en la que hoy me desempeño como colaboradora”, señaló.

Acerca de la vida universitaria en UCASAL, reconocieron: “Es un lugar que tiene una calidad humana enorme. Hay mucha gente dispuesta siempre a darte una mano, el campus tiene un montón de cosas para hacer, los profesores te acompañan, la calidad académica es muy buena. Nadie debería perderse la oportunidad de vivir esta experiencia”.

En esta edición participaron egresados de casi todas las unidades académicas: la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Ciencias de la Salud, Economía y Administración, Ingeniería, Artes y Ciencias, Arquitectura y Urbanismo, Educación y Ciencias Jurídicas. También fueron parte las Escuelas Universitarias de Educación Física, Trabajo Social, Turismo y Música.

El cierre del ciclo 2025 dejó una marca clara: 636 historias de esfuerzo, de crecimiento y de proyección al futuro. Cada título en mano representa una nueva oportunidad, un sueño cumplido y el certificado de un mañana que recién comienza a escribirse.

¡Felicitaciones a los nuevos graduados!

https://prensa.ucasal.edu.ar/colacion-nov-2025-trib