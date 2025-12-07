PUBLICIDAD

Salta

Javier Rueda, fotógrafo de El Tribuno, fue distinguido por su trayectoria

El fotógrafo salteño recibió el reconocimiento “Raíces de los pueblos” y emocionó al auditorio al dedicarlo a su papá, quien atraviesa un cuadro de internación desde hace 50 días. Agradeció a colegas, familia y al equipo de El Tribuno.
Domingo, 07 de diciembre de 2025 11:05
El fotógrafo Javier Rueda fue distinguido con el reconocimiento “Raíces de los pueblos”, una distinción que destaca su labor documental, su sensibilidad social detrás del lente y su aporte a la construcción de memoria visual en Salta.

La ceremonia reunió a referentes de la cultura local, trabajadores de prensa y colegas del ámbito visual. El premio fue entregado por Viviana Báez, impulsora del reconocimiento, junto a un equipo de fotógrafos y comunicadores que valoraron su aporte profesional.

Rueda tomó la palabra visiblemente emocionado y dedicó el reconocimiento a su padre:
“Este reconocimiento en primer lugar es para mi papá, que hace 50 días la está luchando en una cama de hospital y seguro que él se va a poner contento por mi esfuerzo y dedicación”, expresó.

Durante su discurso, agradeció también a quienes lo acompañan en su carrera y su vida cotidiana:
“A mi familia, mi novia, sus seres queridos, mis compañeros de fotografía y del Diario El Tribuno, amigos de la vida y colegas que me apoyan día a día”, sostuvo.

El fotógrafo remarcó que el oficio no es sólo registro técnico, sino un compromiso diario:
“Cada mañana al salir es un nuevo desafío e intento dar lo mejor de mí siempre. Este es un mimo a mi alma de fotógrafo. ¡Gracias totales!”, concluyó entre aplausos.

El reconocimiento “Raíces de los pueblos” busca poner en relieve el trabajo de quienes, desde la fotografía, aportan mirada, testimonio y sensibilidad a la construcción de identidad visual salteña.

Algunos de las coberturas de Javier Rueda para El Tribuno

 

