Javier Rueda, fotógrafo de El Tribuno, fue distinguido por su trayectoria

El fotógrafo Javier Rueda fue distinguido con el reconocimiento “Raíces de los pueblos”, una distinción que destaca su labor documental, su sensibilidad social detrás del lente y su aporte a la construcción de memoria visual en Salta.

La ceremonia reunió a referentes de la cultura local, trabajadores de prensa y colegas del ámbito visual. El premio fue entregado por Viviana Báez, impulsora del reconocimiento, junto a un equipo de fotógrafos y comunicadores que valoraron su aporte profesional.

Rueda tomó la palabra visiblemente emocionado y dedicó el reconocimiento a su padre:

“Este reconocimiento en primer lugar es para mi papá, que hace 50 días la está luchando en una cama de hospital y seguro que él se va a poner contento por mi esfuerzo y dedicación”, expresó.

Durante su discurso, agradeció también a quienes lo acompañan en su carrera y su vida cotidiana:

“A mi familia, mi novia, sus seres queridos, mis compañeros de fotografía y del Diario El Tribuno, amigos de la vida y colegas que me apoyan día a día”, sostuvo.

El fotógrafo remarcó que el oficio no es sólo registro técnico, sino un compromiso diario:

“Cada mañana al salir es un nuevo desafío e intento dar lo mejor de mí siempre. Este es un mimo a mi alma de fotógrafo. ¡Gracias totales!”, concluyó entre aplausos.

El reconocimiento “Raíces de los pueblos” busca poner en relieve el trabajo de quienes, desde la fotografía, aportan mirada, testimonio y sensibilidad a la construcción de identidad visual salteña.

Algunos de las coberturas de Javier Rueda para El Tribuno