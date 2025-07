VIDEO: en las escuelas, casi sin alumnos, se mantiene la medida de no computar las faltas para el turno tarde

La jornada escolar de este lunes en Salta estuvo marcada por la ola polar que afecta a la provincia. A última hora del domingo, el Ministerio de Educación informó que las clases se desarrollarían con normalidad, pero que no se computarían las inasistencias de los alumnos que decidieran no asistir por las bajas temperaturas. La comunicación oficial, sin embargo, llegó tarde y generó confusión en la comunidad educativa.

Verónica Franco, celadora de la Escuela Alberdi ubicada sobre calle Caseros, relató cómo se vivió esta situación. “Desde esta mañana, hubo muy poca asistencia. De unos 600 alumnos que tenemos en el turno mañana, solo asistieron 18 chicos”, explicó. Pese a esto, el personal docente asistió con normalidad y se implementaron talleres de repaso y actividades complementarias, ya que el escaso número de alumnos por curso no permitió avanzar con contenidos.

Durante el domingo por la noche, portales de noticias locales difundieron erróneamente que las clases se suspendían en toda la provincia. “Eso generó mucha ansiedad en los padres, niños y docentes. Recién pasadas las once y media de la noche nos informaron que las clases eran normales pero que no se computaba la inasistencia”, señaló Verónica. Luego, los medios digitales modificaron sus publicaciones para reflejar correctamente la medida oficial, que estaba dirigida en principio a la zona cordillerana y luego se extendió a toda la provincia.

Según explicó la celadora, “la información se fue dando por teléfono a los papás, que preguntaban si había clases o si se justificaba la falta. Les decimos lo mismo que sabemos nosotros: hay clases, pero si los chicos no vienen, no se les pone falta”.

Consultada sobre si hay previsiones para los días siguientes, Verónica aclaró que no han recibido nuevas directivas y que se mantienen atentos a los comunicados oficiales. “Sabemos únicamente lo de hoy. No tenemos información sobre martes o miércoles”, dijo. Mientras tanto, desde algunas escuelas se advierte que la ola de frío continuará, y que las temperaturas máximas no superarían los 5 o 6 grados durante los próximos tres días.

Finalmente, Verónica aclaró que, si bien muchas materias ya tienen notas cargadas porque el primer trimestre cerró el 30 de mayo, aún se transita el segundo trimestre y se deben seguir los procesos de evaluación. Las vacaciones de invierno comenzarán el 14 de julio.

En la Escuela Alberdi y en la mayoría de los establecimientos educativos de Salta, la asistencia fue mínima durante esta mañana, y se espera que el panorama se repita por la tarde, mientras persiste la incertidumbre sobre qué ocurrirá el martes y el miércoles. Por lo pronto, las autoridades educativas recomiendan prestar atención a los canales oficiales para evitar malentendidos.