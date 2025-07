Circula en Salta cadena falsa sobre encuestadores: todo lo que sí y no puede pedirte un censista

En los últimos días, comenzó a circular por grupos de WhatsApp un mensaje confuso que alerta sobre personas que recorrerían barrios de Salta presentándose como empleados de “Asuntos Internos” o del “INDEC”, y que estarían solicitando datos personales, incluso fotografías o huellas digitales. La situación generó preocupación y temor en vecinos de diferentes puntos de la provincia.

Frente a esto, la Dirección General de Estadísticas y Censos de Salta emitió un comunicado conjunto con el INDEC, aclarando la verdadera situación: sí hay operativos oficiales en marcha, pero no tienen relación alguna con prácticas ilegales o invasivas como las mencionadas en ese mensaje viral.

“No pedimos fotos, ni huellas digitales”

En diálogo con El Tribuno, Roxana Paputzakis, directora general de la Dirección de Estadísticas y Censos de Salta detalló: “Estamos realizando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), una encuesta oficial y continua que se lleva a cabo en Salta Capital durante todo el año. En el tercer trimestre se amplía a otras localidades como Orán, Tartagal y Santa Rosa de los Pastos Grandes con lo que llamamos el Resto Urbano Provincial (RUP). Pero no pedimos fotos, ni huellas digitales, ni ningún dato biométrico”.

¿Qué es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)?

La EPH es un relevamiento estadístico que se realiza desde hace más de 50 años en todo el país y permite conocer las condiciones de vida, trabajo, educación, migración y acceso a servicios públicos de la población urbana. Los datos se recopilan a través de entrevistas en viviendas seleccionadas por muestreo estadístico, no al azar ni al azar por zonas.

Durante el tercer trimestre del año, la encuesta amplía su cobertura geográfica e incluye a ciudades del interior de la provincia. El operativo se lleva adelante por personal capacitado, que debe portar una credencial con nombre, DNI, fotografía y un código QR, el cual puede ser escaneado para verificar su identidad en los sitios oficiales del INDEC y la Dirección de Estadísticas de Salta.

Lo que NO se pide

Papuzakis fue clara al desmentir los elementos que generaron alarma:

NO se solicita ningún tipo de dato biométrico.

se solicita ningún tipo de dato biométrico. NO se toman fotos ni huellas digitales.

se toman fotos ni huellas digitales. NO es obligatorio permitir el ingreso del encuestador al hogar.

es obligatorio permitir el ingreso del encuestador al hogar. NO se realizan relevamientos en nombre de “Asuntos Internos” ni con fines policiales.

“Quien abre la puerta puede verificar con su celular el QR del encuestador, ver su foto y confirmar que trabaja oficialmente con nosotros. No hay razón para brindar información personal si no se siente seguro. Y siempre pueden responder desde la puerta”, remarcó la funcionaria.

¿Qué garantías tienen los encuestados?

Además de la identificación visual del encuestador, toda la información recolectada está protegida por el artículo 10 de la Ley Nº 17.622, que garantiza el secreto estadístico. Esto implica que los datos no se comparten con ningún organismo judicial, comercial ni político.

También aclaró que:

“A todas las viviendas que forman parte de la muestra se les envía una carta firmada por el responsable del operativo EPH, con sellos y la gráfica oficial de la Dirección. Cuando el encuestador llega a una vivienda y no encuentra a nadie, deja una cédula con sus datos y teléfono. Con esa información, las familias pueden verificar en la base de encuestadores si es legítimo”.

¿Cómo verificar o denunciar?

Para mayor tranquilidad, los ciudadanos pueden utilizar los siguientes canales oficiales:

📲 Sitios web para verificar credenciales : http://estadisticas.salta.gov.ar/web/credenciales https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Encuestadores

: 📞 Teléfono para consultas :

0387-495-3507 (de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00)

: 0387-495-3507 (de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00) 📍 Dirección de atención:

Alvarado 697 – 5º piso, Salta Capital (oficina EPH)

¿Hasta cuándo se realiza el operativo?

En Salta Capital , la EPH se realiza durante todo el año .

, la EPH se realiza . En el interior provincial (Orán, Tartagal, Santa Rosa), el operativo EPH-RUP se extiende durante julio, agosto y septiembre.

Desde la Dirección de Estadísticas de Salta instaron a la comunidad a informarse a través de medios oficiales y no compartir cadenas de WhatsApp no verificadas. Hasta el momento no se han reportado denuncias formales de estafas, pero la circulación de mensajes falsos puede generar temor y entorpecer un relevamiento clave para el diseño de políticas públicas.

“Estamos a disposición de la comunidad. Siempre pueden llamarnos o acercarse a nuestras oficinas. Queremos que la gente se sienta segura, porque la estadística es una herramienta que mejora la toma de decisiones y las políticas públicas”, finalizó Papuzakis.