"Gravísimo e inadmisible": concejales van por el juicio político contra López

Tras el escándalo sexual del concejal libertario Pablo López, denunciado penalmente en la Fiscalía de Violencia Familiar y de género por su expareja, y acusado de pedirle favores sexuales a cambio de plata, El Tribuno le consultó a concejales sobre su parecer, las medidas que adoptarán y si consideran que debe ser sometido a juicio político. En el Concejo Deliberante se prevé una sesión extraordinaria para el próximo miércoles, para definir la aceptación o rechazo de la renuncia presentada por López, y se analiza iniciar un juicio político para su destitución.

La concejal Alicia Vargas señaló: "Estuve en una reunión en el Concejo donde tomamos ciertas decisiones, entre ellas llamar a sesión extraordinaria para tratar la licencia de López. En un principio, y como siempre lo dije, el tenor de la renuncia y el fundamento que presenta no es válido porque habla de persecución política y hostigamiento, cuando en realidad tendría que renunciar porque cometió un error personal, con su vida privada. Yo no le acepto la renuncia en esas condiciones, porque acá no hay persecución política, hay una denuncia policial expresa donde está todo lo que declara la chica, realmente aberrante. Se notaba que es un persona agresiva, lo demostraba muchas veces dentro del recinto, en lo que era la parte de manifestaciones".

Y agregó: "Vamos a tratar la renuncia y no la vamos a aceptar, y creo que se va a pedir el juicio político para destituirlo".

Para la concejal Malvina Gareca "es un hecho gravísimo que ha tenido repercusión nacional porque se trata de conductas inaceptables para un funcionario público. En esto hemos sido claros desde un principio desde el cuerpo deliberativo. Lo que continúa va a ser convocar a sesión extraordinaria para tratar la renuncia de López, que se puede aceptar o rechazar. A mi entender es necesario llevarlo a juicio político, la sanción, a mi entender tiene que ser la expulsión del concejo y garantizar que no pueda volver a asumir en su próximo mandato porque es una situación totalmente grave".

La vicepresidenta segunda, concejal Agustina Álvarez, manifestó: "Como salteña, me avergüenza profundamente esta situación. Me indigna que el Concejo sea noticia por este tipo de escándalos, cuando deberíamos discutir soluciones para los vecinos. Esto no es solo una situación privada, sino un tema institucional de extrema gravedad. Cuando un funcionario está denunciado por hechos tan serios y existen audios e imágenes que comprometen directamente su conducta, la legitimidad para ocupar la banca se pierde. Esto interpela a todo el cuerpo deliberativo".

"Como concejal y mujer comprometida con la integridad en la función pública, la única salida responsable es avanzar con el juicio político. Separar a esta persona del cargo no es solo un imperativo ético, sino una necesidad institucional. La sociedad nos está mirando y no podemos permitir que se siga manchando el nombre del Concejo".

Al ser consultada sobre si en la época en que estaban en el PRO, alguna vez noto alguna actitud similar de López, respondió: "Nunca la verdad, por eso esta situación fue impactante para mí".

El presidente del Concejo, Darío Madile, explicó que esta es una situación totalmente desagradable, espantosa. "No hay que permitir que ocurran estos hechos. La semana que viene, el miércoles, habrá sesión extraordinaria para tratar la aceptación o rechazo de la renuncia. Si se rechaza, es muy probable que se inicie un juicio político, pero la decisión la tomará el cuerpo que es soberano", agregó.

El concejal Gustavo Farquharson, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, remarcó: "Es muy grave. Estamos hablando de una denuncia que incluye violencia laboral, política, física, sexual, psicológica y económica, y el presunto agresor ocupa un cargo público. Soy el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad del Concejo Deliberante, con mis pares remarcamos siempre la necesidad de construir una sociedad que respete los derechos de las mujeres y promueva la igualdad. Lo ocurrido ahora va a contramano de todo eso. Ya sabíamos, con pesar, muchos rostros que a mi juicio eran negativos del concejal en términos políticos; pero la violencia de género ejercida como muestra la denuncia, era la cara que faltaba ver".

"No creo que debamos aceptarle la renuncia. Creo que el cuerpo debe activar los mecanismos previstos para iniciar un juicio político y luego remover al concejal. Aunque presentó la renuncia, podría asumir en diciembre. Con mucha razón, la mayoría de mis pares quiere evitar que eso suceda. También es prioritario proteger a la víctima".

Más voces

El concejal Arnaldo Ramos anticipó: "Particularmente no le aceptaré la renuncia teniendo en cuenta su contenido, y seguramente la mayoría irá en esa línea y posteriormente se llamará a la comisión de juicio político contra Pablo López".

En ese sentido, el concejal Gonzalo Nieva agregó: "Los audios revelan una situación gravísima que exige una respuesta institucional. Por eso, corresponde activar los mecanismos previstos en el reglamento, como la comisión de disciplina y juicio político, para tratar el tema con la seriedad que amerita."

Desde el bloque "Yo Participo", el concejal José Luis Arias expresó: "No nos sorprende que en ese sector político (La Libertad Avanza) haya personas con este tipo de características que llegan al poder, ya que es un espacio que ostenta su crecimiento desde el odio y la violencia, promoviendo la agresividad y en muchos casos atentando contra las mujeres. Desde mi bloque vamos a rechazar la renuncia presentada por López. Sus fundamentos escapan a la realidad de la situación. El habla de un hostigamiento político y persecución personal, y esto no se condice con lo sucedido. Por eso vamos a pedir que se reúna de manera urgente la Comisión de Disciplina y Juicio Político".

Fustigan a LLA

El concejal Guillermo Kripper también fustigó a La Libertad Avanza, partido al que pertenecía el concejal denunciado, Pablo López.

"Llegaron diciendo que son lo nuevo, que todos somos la casta, lo que arruinó la política. Finalmente entre ellos están los inmorales, corruptos y cobardes", sostuvo tajante.

Y agregó: "Porque nadie que esté bien, puede compartir lo que hacen, porque es una vergüenza retenerle el salario, porque su silencio es inadmisible. Esto no se va a olvidar, y La Libertad Avanza no va a lavarse las manos con un posteo en las redes sociales o con una renuncia".

"Sus prácticas no son las de sus discursos, lo que se dice nuevo es peor que lo viejo. Son responsables de aumentar la distancia entre la política y la sociedad".

Y sumó: "Que se empiecen a hacer cargo, y dejen de señalar con el dedo, porque a la vista de todos están".