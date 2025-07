Ineficiencia policial en la atención de denuncias

Como ciudadano preocupado por la seguridad y la justicia, quiero compartir mi experiencia reciente en la Comisaría 1ra. Fui a hacer una denuncia por robo, un delito que afecta a muchos ciudadanos en nuestra comunidad. Sin embargo, mi experiencia fue decepcionante y frustrante.

Después de esperar durante 40 minutos, reiteradas veces pregunté si me iban a atender, y la respuesta fue evasiva y poco clara. Finalmente, decidí irme sin poder hacer la denuncia. Esta situación no solo me dejó con una sensación de impotencia, sino que también significa que el delito no se registrará en las estadísticas oficiales.

Me pregunto si esta ineficiencia policial es un reflejo de la falta de recursos o de una falta de compromiso con la seguridad ciudadana. Lo cierto es que esta situación beneficia a los delincuentes y no a las víctimas.

Es hora de que las autoridades tomen medidas para mejorar la atención y la eficiencia en las comisarías. Los ciudadanos merecemos una respuesta efectiva y oportuna cuando denunciamos un delito. La seguridad es un derecho fundamental, y es hora de que se tomen medidas concretas para protegerla.

Firma: Federico Zenteno Day