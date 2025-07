Cuarto día sin GNC en Salta y lacrisis se extiende a todo el país

La crisis energética por la falta de gas natural ya impacta de lleno en la provincia. Hoy se cumple el cuarto día consecutivo sin GNC en estaciones de servicio de la capital salteña, y desde ayer las restricciones dispuestas para asegurar el abastecimiento prioritario de hogares, hospitales y escuelas se extendieron a Orán, Tartagal, Pichanal, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y otras localidades del interior "hasta nuevo aviso". Así lo comunicó el Comité Ejecutivo de Emergencia en la instrucción que giró a Naturgy (Gasnor) ordenando una "restricción total del expendio de GNC al público" ante la "criticidad del sistema del Gasoducto Norte". La decisión, atribuida al "extraordinario incremento del consumo de gas natural" disparado por la ola de frío, amplió los cortes de GNC a todas las provincias de la región NOA, donde también industrias con contratos de suministro interrumpible quedaron en las puertas de caer en cortes obligados.

Desde el mediodía de ayer, por idénticas instrucciones giradas a otras distribuidoras, los despachos de GNC quedaron interrumpidos a lo largo y ancho de Argentina.

TermoAndes, Central Térmica Güemes (CTG) y otras termoeléctricas de la región lograron mantener su generación por compras privadas de gas de Bolivia. Sin embargo, esos despachos de importación, del orden de los 3 millones de metros cúbicos diarios, no alcanzan a cubrir la demanda general de la región, que se ubicó en los últimos días por encima de los 22 millones de metros cúbicos diarios. El Gasoducto Norte, pese a las obras de reversión ejecutadas para poder cubrir la demanda invernal de NOA con al menos 19 millones de metros cúbicos diarios de gas de Vaca Muerta, apenas trae hacia las provincias del norte 15 millones, por obras inconclusas y pendientes para solucionar el cuello de botella que impide cargarle volúmenes mayores al gasoducto troncal de TGN desde Córdoba. El derrumbe de los yacimientos del departamento San Martín completa el crítico escenario, ya que las tres áreas gasíferas que resumen la producción completa de la Cuenca Noroeste -Acambuco, Aguaragüe y Ramos" apenas aportan hoy 3 millones de metros cúbicos diarios.

"El problema que tenemos en Argentina que no es de producción, sino de redes. No nos alcanza el sistema de gasoductos troncales. Son muchos años de no hacer inversiones".

"El problema no es de presión, es de volumen. No tenemos cómo transportar el gas que existe", remarcó el presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Pedro González. Su apreciación resume el diagnóstico de fondo: Argentina produce gas y tiene una cuantiosa disponibilidad en la Vaca Muerta, pero no tiene cómo llevarla a destinos del mercado doméstico. Lo que falta no es recurso, sino infraestructura.

La demanda prioritaria se disparó con la ola de frío polar que cubre gran parte del país. Con el sistema tensionado a más no poder, el Comité de Emergencia activado por el Enargas amplió los cortes preventivos sobre el GNC y la industria para evitar el colapso de la red domiciliaria.

Retraso histórico

"Tenemos un problema estructural en Argentina que no es de producción, sino de redes. No nos alcanza el sistema de gasoductos troncales. Son muchos años de no hacer inversiones", sostuvo González en declaraciones radiales.

Comunicado aclaratorio

La Cámara salteña de expendedores aclaró que el suministro de GNC seguía suspendido ayer en las estaciones de servicio, "a pesar de que las mismas tienen contratos en firme, o sea interrumpibles". La Cámara hizo notar que, sin la autorización de Naturgy, la estación que expenda GNC podría "ser sancionada".