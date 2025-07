Mariano Biocca: "Con 3G, tu celular ya es una puerta al sistema financiero"

"No es una industria que esté reinventando ninguna rueda, ni el fuego. Estamos usando la tecnología disponible en el siglo XXI para hacer los servicios financieros más accesibles. ¿Y en qué deriva eso? Que cada celular, que por lo menos tenga 3G, sea una puerta de acceso al sistema financiero argentino , y eso a su vez deriva en un primer pago, cobro digital, en un primer crédito, inversión y la posibilidad de empezar a ahorrar", sostuvo con firmeza Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, al abrir el primer panel del ciclo Hablemos de lo que viene, impulsado por El Tribuno, bajo el lema "Innovación: el mundo fintech y el futuro financiero". El evento, de amplia concurrencia, tuvo lugar ayer en el Centro de Convenciones de Salta.

Biocca trazó un recorrido por la evolución del ecosistema Fintech argentino, un sector que pasó en menos de una década de ser apenas una idea incipiente a convertirse en un engranaje clave del sistema financiero local y regional. Con más de 370 empresas agrupadas, la Cámara Argentina Fintech es hoy la más grande del país en su rubro y una de las más relevantes de América Latina.

Uno de los datos más destacados fue el crecimiento del empleo: más de 40.000 personas trabajan de manera directa en el sector, en empresas de pagos, créditos, inversiones, seguros, criptoactivos y ciberseguridad. La digitalización del dinero avanza con fuerza: por cada extracción en efectivo, los argentinos realizan 12 pagos digitales, y el 75% de las transferencias involucran cuentas virtuales.

Además, Biocca resaltó que informes dan cuenta de que 6 millones de personas tenían un crédito abierto con una empresa fintech y que seis de cada 10 de esas personas no tienen cuenta sueldo por ende son trabajadores no formales, y 4 de cada 10 no tienen otro mecanismo de crédito formal. "Estas personas están teniendo, en muchos casos, la primera oportunidad de construir su historial crediticio con lo importante que es para el desarrollo financiero", destacó.

El fenómeno no es sólo nacional: siete de cada 10 empresas que integran la Cámara ya tienen operaciones en el exterior o planean tenerlas. "Es una industria exportable como pocas, con talento local y productos digitales que pueden escalar rápido", remarcó.

El crédito, la inversión y los pagos digitales son hoy posibles desde un celular, y eso impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Las billeteras virtuales, por ejemplo, ya permiten invertir en fondos comunes desde montos mínimos, lo que multiplicó por 50 la cantidad de cuentas activas en el mercado de capitales en los últimos años.

Hacia el cierre, Biocca proyectó las grandes tendencias que marcarán el futuro: las finanzas abiertas —que permitirán a los usuarios trasladar su historial financiero entre entidades— y la tokenización de activos reales, una herramienta basada en blockchain que permitirá, por ejemplo, usar kilos de soja, animales o energía como garantía para acceder a crédito.

"Fintech poco a poco se está transformando en el sistema financiero, porque todos los actores están adentro y usan la tecnología como infraestructura central", concluyó Biocca, destacando el rol integrador de esta nueva capa del sistema que vino para quedarse.

Dos transformaciones

Para Biocca, los próximos años estarán marcados por dos transformaciones clave: finanzas abiertas y tokenización de activos. Las finanzas abiertas permitirán que los usuarios sean dueños de su historial financiero y puedan trasladarlo entre bancos, billeteras o fintechs para conseguir mejores productos, especialmente en créditos.

La tokenización digitalizará bienes reales —como soja, ganado u oro— para convertirlos en activos transaccionables y usables como garantía. Así, productores podrán pagar con tokens o usar activos como colateral para acceder a crédito, democratizando el financiamiento y ampliando el acceso a recursos poco líquidos.