"Estamos trabajando para ordenar la situación financiera y académica de la UNSa”

A poco más de un mes de haber asumido como rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina visitó la redacción de El Tribuno y detalló los principales ejes de su gestión. Habló sobre el déficit presupuestario, la necesidad de modernizar la oferta académica, las tensiones salariales y la baja en la matrícula. También se refirió a la inclusión de tecnicaturas, la virtualidad y los desafíos de la educación pública en un contexto social complejo.

Rector, la nueva gestión comenzó hace cuatro semanas, ¿cómo se está organizando?

Hemos asumido hace un poco mas de un mes. Estamos trabajando para resolver el problema financiero. En estos días hemos presentado una propuesta presupuestaria, que ya contiene parte de la solución financiera que tiene la UNSa. En ese sentido el proyecto que se ha presentado estos días contempla la cobertura de ese desfasaje financiero. Era 900 millones al mes de abril del año en curso. La estimación de ese déficit hasta fin de año son alrededor de 3000 millones de pesos que fue plasmado. Hoy está en un documento presentado ante el superior, y hemos tratado hasta ahora de cumplir con lo que manda el estatuto universitario de que el rector presente ante el Consejo Superior las cuentas para el ejercicio. Si bien ya tenemos 6 meses, estamos con un proceso de prórroga del presupuesto. Hoy está presentado el presupuesto ya para conteniendo estas prórrogas más el segundo semestre, de manera de poder trabajar de una manera mucho más ordenada con el manejo de los recursos que que tiene la universidad. Esto se ha presentado, es un paso importante, seguramente el Consejo Superior va a discutir este tema, lo va a evaluar y bueno, todos esperamos que el Consejo Superior lo termine aprobando. El proyecto de presupuesto contempla la solución de este desfasaje financiero, como había dicho anteriormente. Esto por un por un lado lo que es cuestión financiera. En la cuestión académica, nosotros estamos trabajando ya la secretaría académica, el doctor Hugo Romero, está trabajando con el plan de acción que nosotros hemos propuesto durante la campaña. Él está presentando hoy ya una una planificación académica, y también estamos evaluando la presentación de un nuevo modelo de curso de ingreso. O sea, estamos de acuerdo con el curso de ingreso que hace falta para los estudiantes para darle mayor soporte. Lo que sí estamos cambiando es la modalidad del curso, que eso lo lo está estudiando académica. Desde el punto de vista de lo que la investigación eh estamos trabajando en presentar un plan de acción en materia de investigación que en estos momentos lo está viendo el Consejo de Investigación de la Universidad. Esto seguramente será elevado al Consejo Superior para que el Consejo Superior lo apruebe porque esta es una una vieja observación también de la Comisión Nacional de evaluación y acreditación universitaria, que establece que el Consejo Superior debería aprobar la política de investigación de la universidad. Eso se está trabajando también, así que y después desde el punto de vista también académico hemos tenido una reunión con con el modelo de los Centros Regionales de Educación Superior (CEPRES) que estaban prácticamente inactivos eh aparece evidentemente el gobierno este está por reactivar estos centros este regionales de educación superior y hemos tenido una reunión con el nuevo coordinador. Estamos conversando con bastante ánimo el tema de la aparición de las carreras intermedias o tecnicaturas carreras a distancia. Hemos conversado por todo lo que hm este tecnicaturas vinculadas con la minería, por ejemplo, eso está muy interesado en esto. He hablado con la vicerrectora y con algunos decanos vinculados a este tema porque son materias propias de algunas facultades.

Un título intermedio facilita el entrar al mercado laboral mucho más rápido y hoy, porque en general lo que se busca es que el chico estudie y trabaje, complemente los dos...

Bueno, mira, lo que vos estás diciendo es correcto, nosotros estamos trabajando en esa temática, el plan nuestro que hemos presentado oportunamente contempla avanzar en la generación de carreras intermedias o tecnicatura que le den al estudiante una salida laboral más rápida, Creo que estamos frente a un estudiante nuevo o diferente de hace 20 años atrás, cuando nosotros cursamos éramos diferente y creo que el cambio de la tecnología, el conocimiento, el mercado laboral también ha cambiado y esto hace que avancemos hacia estos modelos, de titulaciones intermedias.

El tema también del dictado, los chicos que empezaron que están estudiando ahora y que están trabajando, buscan justamente también trabajar desde la virtualidad, estudiar desde la virtualidad...

En este tema creo que ahora estamos frente a una nueva presencialidad justamente que es la educación virtual o educación a distancia, que ya venía de antes y creo que hay que avanzar con eso. De hecho, el consejo supremo de la universidad tiene una reglamentación donde habilita a dictar algunas materias o temáticas de las materias de manera virtual, de manera sincrónica. Pero es una un tema que estamos trabajando y ahí influye mucho el tema de la conectividad. Hemos tenido una reunión con la ministra de Educación hace unos días vinculado con estas temáticas también. Si bien la la educación virtual ahora te permite avanzar y no tiene fronteras, pero al mismo tiempo también está el tema de la exclusión, porque hay muchos chicos, muchos sectores en donde no hay conectividad o el propio estudiante tampoco tiene acceso a conectividad. Entonces, creo que eso también entra a jugar con los análisis. En materia de investigación ya está presentado un plan estratégico en materia de investigación.

Hace unas semanas la UNSa también fue noticia por supuestos despidos y después se aclaró desde su gestión que no se trataba de despidos, sino de planes que no se renovaban. ¿Cómo se analiza esta situación, si hay más planes que no van a continuar?

La gestión anterior dejó, más o menos unos 200 contratos, servicio de prestaciones de servicio y unos 75 contratos también de prestaciones de servicio, pero vinculadas con la secretaría, más otros contratos que no tenían respaldo contractual, pero sí estaban prestando servicio en la universidad. Hemos pedido a todos los las áreas, todas las secretarías que hagan una evaluación eh de esos sectores y bueno, sobre esa base se ha trabajado. O sea, no es relación laboral, es finalización de contratos. Los contratos ya estaban con fecha 31 de mayo de finalización, lo que lo que se ha hecho es no renovar algunos.

¿Qué resultados arrojaron las gestiones que se realizó en Buenos Aires ante Nación y el CIM?

Todavía yo no he participado una de una reunión todavía en el Consejo de Rectores, porque este Consejo de Rectores tiene un Consejo Ejecutivo y tiene un plenario. En el plenario todavía yo no he participado ahí. Con respecto al ministerio, hemos tenido reunión con el subsecretario de Políticas Universitarias y uno de los temas que hemos abordado con él ha sido el tema financiero, el tema de la situación presupuestaria. Hay un compromiso de la subsecretaría de dar un apoyo a la universidad y por otro hemos conversado también con él con varios convenios o proyectos que se han caído ya en en periodos anteriores como puede ser el proyecto de medicina en Joaquín V. González y el proyecto de San Antonio del Cobres.

Eso son tres proyectos que en estos momentos la universidad los está financiando y los proyectos se cayeron y no no están financiándose por el Gobierno nacional. Entonces eso fue un planteo que le hemos hecho al secretario.

Se viene hablando de la posibilidad de arancelear eh la universidad para estudiantes extranjeros. ¿cómo analiza usted la situación?

Hay dos cosas. En primer lugar, el gobierno sacó una reglamentación que no obliga a las universidades a tomar esto, sino que las propias universidades hoy tendrían una herramienta como para avanzar en en un cobro de aranceles extranjeros. Eso es por un lado. Por otro lado, la incidencia, que puede podría tener la recaudación en consulta de arancel por esto estudiantes extranjeros, en el caso nuestro es insignificante. Nosotros estamos hablando de un poco más de 35 000 alumnos, de los cuales creo que 243 estudiantes son extranjeros. No es este un número que vaya a a resolver cuestiones fundamentales de la universidad y y habría que tratarlo en el Consejo Superior de la Universidad porque nuestro estatuto no establece el cobro de de este arancel a las carreras de grado y no específica qué tipo de estudiante si es extranjero o es o es argentino.

Tanto de personal docente como no docente cómo se se piensa negociar las próximas paritarias

Creo que hay que recordar que la las paritarias las maneja el poder ejecutivo nacional con el consejo de de rectores. Nosotros esperamos que las paritarias se abran para que se puedan discutir los salarios del personal docente y no docente. Debemos decir también que el salario del personal de la universidad viene con una pérdida del poder adquisitivo superior al 40% en los últimos 2 años y es una pérdida importante. Es uno de los reclamos que que está haciendo el Consejo de Rectores y es uno de los reclamos que está incluido en la ley de financiamiento universitario, que esperamos que se trate y se apruebe próximamente en el Congreso.

El año pasado se registró una baja en las inscripciones importante, ¿cómo lo analiza usted?

Es verdad y y tuvimos casi un más de un 25% de baja en la matrícula inicial y aparentemente no solamente fue acá en nuestra universidad, en varias universidades del país, hubo esta baja y y creo que las causas son múltiples. Por un lado, eh la situación económica creo que ha tocado muy fuerte, la situación social de nuestra estudiante de la zona también, afecta y y por otro lado también puede llegar a afectar, que creo que hay que cambiar la oferta académica por carreras que sean más atractivas, porque hoy los chicos están mirando eh posiblemente esto que acabamos de hablar nosotros, de carreras más cortas, más rápida salida laboral, creo que es un conjunto de cosas. Es un tema también que lo hemos conversado con la ministra de Educación, porque esto está vinculado también al desgranamiento que tienen los las las universidad en materia de estudiante y y creo que tiene múltiples causas,

Analiza la UNSa crear másnexos con el mercado privado para que los chicos empiecen a a salir al mercado laboral, un poco antes.

Lo que hemos conversado, hoy estamos conversando en la universidad la posibilidad de avanzar en el en las carreras de 3 años. Por otro lado, hemos tenido una conversación en La Rioja, donde se conversó sobre la posibilidad que hay empresas que están financiando carreras completas dentro de algunas universidades, especialmente las mineras. Así que nosotros lo hemos bajado acá en la universidad para ver si podemos conversar con también con el sector minero y se puede hacer porque son carreras cortas y carreras que de de una o dos salidas laborales nada más.

En estos días este empiezan a ver colaciones, ayer chicos de medicina, hoy tenemos otra

Sí, estamos teniendo varias colaciones, especialmente la Facultad de Ciencias de la Salud, esto la semana pasada, esta semana hemos tenido varias, hoy termino de acá y vamos a una colación también, así que bueno, creo que es un acto muy importante para la universidad porque es la culminación de todo un proceso. Por un lado lado de los fines que tiene la propia universidad y por otro lado ese gran esfuerzo que hacen los estudiantes por llegar a la titulación final y poder insertarse al mercado laboral con una una certificación. Y es importante aparte difundir este la cantidad de de egresados que tiene la universidad pública. Creo que hay una deuda ahí de mejorar los indicadores de graduación, ¿no? Si bien es importante la cantidad de egresados que tiene la universidad pública, creo que un gran tema que se está discutiendo también en Buenos Aires es la elevar las tasas de graduación de los estudiantes.