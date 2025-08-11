Licencia de conducir en la UNSa: cómo fue el primer curso para los estudiantes

El primer curso para la obtención de la licencia de conducir se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), en el marco de la política de la Municipalidad de Salta de descentralización de servicios. La iniciativa busca facilitar el trámite a la comunidad estudiantil, llevándolo directamente a su lugar de estudio.

Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dictó la primera clase a cerca de 600 alumnos, divididos en dos comisiones.

Los aspirantes deberán asistir a tres clases teóricas para luego rendir el examen correspondiente.

La segunda etapa del proceso, el examen práctico, se realizará en la misma universidad a través de un simulador que será trasladado la próxima semana.

Un servicio valorado por los estudiantes

La iniciativa fue muy bien recibida por los estudiantes. Giuliano, un alumno de la UNSa, destacó la importancia del servicio: "Que la Municipalidad traiga este tipo de servicios es muy importante. Tener el carnet es un requisito para trabajar en muchos lugares, así que nos sirve mucho".

Por su parte, Aixa, otra estudiante, remarcó la comodidad que representa para el alumnado. Según expresó, de esta manera el trámite se vuelve "mucho más llevadero" al evitar el traslado a las oficinas de Tránsito, ya sea para quienes lo hacen por primera vez o para quienes necesitan renovar su licencia.

La Municipalidad informó que, para completar el proceso, la UNSa también albergará al Móvil de Licencias, donde los alumnos podrán realizar el estudio psicofísico requerido, consolidando así el objetivo de llevar los servicios a puntos estratégicos de la ciudad.