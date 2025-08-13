¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Mercado San Miguel: los cimientos dan forma

Obreros trabajan en la perforación de pozos para el hormigón y luego la colocación de las columnas.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 02:16
Operarios trabajan en las bases de las columnas.
Se avanza con la obra de reconstrucción del mercado San Miguel, afectado por el incendio del pasado 6 de noviembre. Los trabajos abarcan el 60% del edificio actual.

Luego de un primer período de remoción de escombros y demolición de algunos de los locales y puestos siniestrados, se pudo proceder a la perforación de 12 metros para el volcamiento de 60 m3 de hormigón; y la posterior colocación de las estructuras de hierro donde se erigirán las columnas del nuevo edificio.

En simultáneo, se avanza con la demolición de las estructuras de material que se vio afectado por las llamas, tanto en paredes como en techos. También, se está trabajando en la fachada de la calle Urquiza, por lo que el paso peatonal se encuentra cortado en dicha vereda.

Desde la Municipalidad de Salta destacaron que, durante el tiempo de obra, el mercado permanece abierto de manera normal sólo por los ingresos por Florida y San Martín. El acceso por calle Urquiza se encuentra cerrado para el público en general.

La reconstrucción demandará aproximadamente un año y medio. Comenzaron el 18 de junio pasado. Una vez finalizados estos trabajos se deberá realizar el traslado de los puesteros que trabajan sobre la peatonal Florida y a la avenida San Martín para así poder avanzar con las obras en el otro 40 % del predio. Las autoridades prometen un mercado moderno y seguro para los salteños.

 

Temas de la nota

