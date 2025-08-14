¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16°
14 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

La AMT seguirá controlando a taxis y remises

El nuevo convenio firmado con la Municipalidad de Salta regirá hasta diciembre de 2026.
Jueves, 14 de agosto de 2025 15:29
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y la Municipalidad de Salta firmaron un nuevo convenio de cooperación y control sobre el servicio de sistema impropio de transporte en la ciudad de Salta. El nuevo arreglo rige hasta diciembre de 2026 y puede ser prorrogado.

El acuerdo fue rubricado por el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris y el intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand.

La Municipalidad le delega a la AMT la totalidad de sus facultades referidas al servicio público de taxis y remises. La misma incluye la potestad disciplinaria sobre contravenciones relativas al servicio. 

