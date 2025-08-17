Natalio Iglesias y Soledad Farfán encabezan las listas de la UCR en Salta

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Unión Cívica Radical de Salta confirmó que, después de 14 años, volverá a competir en las elecciones legislativas de octubre sin sellar alianzas con otras fuerzas políticas.

La lista de candidatos al Senado estará encabezada por Natalio Iglesias, secundado por Graciela Morales y por el abogado oranense Fabián Pérez Rigos.

En la categoría de diputados nacionales, tal como adelantó El Tribuno, la nómina estará liderada por la diputada provincial Soledad Farfán, acompañada por el ingeniero Renán Castellanos, Fabiana Becky, representante del departamento San Martín, y el concejal capitalino Ángel Ortiz.

Consultada por este medio, Farfán explicó los motivos de la decisión partidaria: "Definimos competir sin frente porque no compartimos la visión de otros sectores. Yo soy una defensora de la salud pública y la educación. Volvemos como Lista 3", subrayó.

Candidatos a senadores nacionales

Natalio Iglesia , productor agropecuario de Rosario de la Frontera y actual presidente de la Convención Provincial

, productor agropecuario de Rosario de la Frontera y actual presidente de la Convención Provincial Graciela Morales , Ingeniera Química y ex vice rectora de la Universidad Nacional de Salta

, Ingeniera Química y ex vice rectora de la Universidad Nacional de Salta Fabián Pérez Rigo , abogado de Orán y es el actual vice presidente del Comité Provincial partido

, abogado de Orán y es el actual vice presidente del Comité Provincial partido Berta Gerónimo, docente de Cachi y fue senadora provincial

Candidato a diputados nacionales