Seis casos de mordedura de perro en un fin de semana y más de 2.400 atenciones en guardias

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El último fin de semana dejó un saldo de más de 2.400 atenciones médicas en guardias hospitalarias de la ciudad de Salta. Entre los casos más destacados, se registraron seis mordeduras de perro en niños, atendidos en el hospital Materno Infantil.

Mordeduras de perro: seis casos en la guardia pediátrica

Entre el jueves 14 por la noche y la mañana del lunes 18 de agosto, la guardia pediátrica del Materno Infantil asistió a 697 pacientes, de los cuales 37 requirieron internación.

Las principales causas de atención fueron:

216 casos por patologías respiratorias

95 por distintos traumatismos

63 por gastroenteritis

6 por mordeduras de perro

Las mordeduras de canes se mantienen como una de las urgencias pediátricas que generan preocupación en el sistema de salud.

Hubo 67 personas accidentadas, 36 de ellas fueron por accidentes de tránsito, detallado de la siguiente manera:

24 motociclistas

4 transeúntes

4 automovilistas

3 ciclistas

1 en transporte público

Atención en otros hospitales

La alta demanda también se replicó en otros centros de la Capital:

Hospital San Bernardo : 670 consultas, con 67 personas accidentadas, de las cuales 36 fueron por siniestros viales.

Hospital Papa Francisco : 301 atenciones, con 22 internaciones y 14 pacientes derivados de otros centros.

Hospital Señor del Milagro : 341 consultas, en su mayoría por bronquitis aguda, gastroenteritis y faringitis.

Hospital Arturo Oñativia : 45 pacientes atendidos, en su mayoría por complicaciones vinculadas a la diabetes.

Hospital Miguel Ragone: 46 atenciones en la guardia psiquiátrica.

Intervenciones del SAMEC y vuelos sanitarios

El Sistema de Emergencias Médicas para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó 290 intervenciones prehospitalarias entre el viernes y el lunes, por casos de heridas con arma blanca, accidentes de tránsito y descompensaciones en eventos masivos.

Además, se concretaron dos vuelos sanitarios: