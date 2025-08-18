Sorpresa de último momento para las elecciones en Salta: quiénes son los nuevos candidatos confirmados

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En el cierre del plazo para la presentación de listas en Salta aparecieron más candidatos para senadores y diputados, de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Se trata del Partido Renacer que oficializó su propia nómina de aspirantes para competir por las bancas del Congreso de la Nación. La misma está encabezada por Francisco Solano Martín Rivas Vila y Carina María Ángela Milano para senadores nacionales, y Nicolás Ceferino Vedia para la Cámara de Diputados.

La irrupción de esta nueva lista de candidatos, que se confirmó casi sobre la medianoche del domingo, se produce en un contexto marcado por la reciente fractura del peronismo local.

Mientras todas las miradas se centraban en la disputa interna del frente Fuerza Patria y en la decisión de Sergio "Oso" Leavy de ir por fuera, el Partido Renacer apareció con su propia propuesta.

La presencia de Rivas Vila y Milano en la fórmula para el Senado ofrece una alternativa a los electores que buscan opciones por fuera de los grandes frentes.

La lista de candidatos a diputados, que encabeza Nicolás Ceferino Vedia, también incluye a Luciana Belén Latorre y Pablo Agustín Muro Sanmillán como titulares.

Las elecciones legislativas nacionales se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre.

Lista de candidatos del Partido Renacer

Senadores Nacionales

1° Titular: Francisco Solano Martín Rivas Vila

2° Titular: Carina María Ángela Milano

1° Suplente: Felipe Antonio Lescano

2° Suplente: María Verónica del Huerto Párraga

Diputados Nacionales