Alerta amarilla por fuertes vientos en Salta  

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes 18 de agosto rige una alerta amarilla por fuertes vientos para amplias zonas de la provincia de Salta.

Según el reporte oficial, en la zona montañosa de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos, el alerta estará vigente desde las 6 hasta las 00 horas. En estas regiones, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta los 140 km/h en las regiones de altura.

En tanto, entre las 12 y las 18, el fenómeno se extenderá a los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas entre 50 y 70 km/h.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y la Dirección de Defensa Civil.