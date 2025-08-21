En los surtidores de Salta el precio de la nafta subió más que la inflación

En los últimos meses, los combustibles en Salta no solo acumularon fuertes incrementos nominales, sino que también volvieron a encarecerse en términos reales, superando a la inflación. Así lo revela un informe que acaba de publicar Ciudadana Comunicación en base a la evolución de los valores de despacho en estaciones de servicios de YPF y los índices de precios al consumidor (IPC) medidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De acuerdo con los cruces de datos, en los surtidores locales que expenden combustibles de la petrolera estatal la nafta súper ya cuesta un 19% más que en diciembre de 2023, a precios constantes.

Desde que asumió Javier Milei, en diciembre de 2023, el precio de la nafta súper se triplicó en términos nominales, con una suba del 207%, lo que la convierte en el combustible con mayor aumento. Le siguen la nafta premium (195%), el gasoil común (185%) y el gasoil premium (180%). Todos estos incrementos superan a la inflación acumulada del período, que entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 alcanzó el 158%.

Según los cuadros estadísticos integrados al informe, el mayor salto de precios se dio en el primer mes de la actual gestión nacional, cuando los combustibles treparon alrededor del 75%, marcando el pico máximo a precios constantes. Luego, comenzaron a rezagarse frente a la inflación debido a diferentes factores, como la caída del precio internacional del barril, el atraso cambiario y la postergación en la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos. En junio pasado tocaron su valor más bajo en términos reales, pero desde julio retomaron una senda ascendente.

Brecha con la CABA

Martin Van Dam, periodista referente de Ciudadana Comunicación, remarcó que, en paralelo, "volvió a ampliarse la diferencia entre lo que pagan los salteños y los porteños para llenar el tanque". Precisó que, actualmente, un litro de nafta súper en Salta cuesta un 9% más que en CABA ($1.382 contra $1.269). La premium, en tanto, se paga un 7% más cara ($1.593 contra $1.489). A su vez, el gasoil premium cuesta un 9% más ($1.595 contra $1.461), mientras que el gasoil común llega a costar un 15% más ($1.425 contra $1.274).

"Estas brechas habían aumentado durante los primeros meses del gobierno de Milei (del 10% en diciembre de 2023 a un promedio del 15% en abril de 2024, con una diferencia del 20% en el gasoil común). Sin embargo, a partir de ese pico comenzaron a reducirse hasta llegar a diciembre de 2024, cuando se registró la brecha más baja: un promedio del 5% y, en el caso de la nafta premium, apenas un 1,3% más cara que en CABA. Desde entonces, los precios volvieron a despegarse hasta alcanzar las diferencias actuales", puntualizó Van Dam.

Caída de ventas

El aumento de precios, sumado al estancamiento económico, golpeó al consumo. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, en junio de 2025 las ventas de combustibles al público en Salta cayeron un 5% interanual. La baja se explica por una leve retracción en las ventas de naftas (-0,9%) y una caída más marcada en el gasoil (-9%).

El informe subraya que, aún así, en el acumulado del primer semestre de este año, las ventas totales están 4,6% por encima del mismo período de 2024. Si se compara con el primer semestre de 2023, en cambio, el panorama es negativo: las ventas de naftas prácticamente no variaron (-0,1%) y las de gasoil cayeron un 11,2%, lo que explica la baja del 5,3% en el total de despachos entre la primera mitad de 2023 y el mismo período de 2025.

Descuentos del 6% en la madrugada

Desde ayer YPF amplió los beneficios para quienes reposten durante la madrugada con su aplicación. Según anunció, entre las 00:00 y las 06:00 podrán acceder con su APP a un descuento del 6% en todos los combustibles, sin tope, salvo en el gasoil Grado 2, que mantendrá un límite de 150 litros mensuales. En los surtidores donde está habilitado el autodespacho (por el momento solo siete y ninguno en Salta) se adicionará otro 3% de rebaja.