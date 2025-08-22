PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
22 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Incendios en Salta
El clima en Salta
San Lorenzo
Diego Spagnuolo
Violencia en el Fútbol
Franja de Gaza
Copa Mundial 2026
Causa Vialidad
Incendios en Salta
El clima en Salta
San Lorenzo
Diego Spagnuolo
Violencia en el Fútbol
Franja de Gaza
Copa Mundial 2026
Causa Vialidad

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Operativo conjunto para controlar un incendio de pastizales en San Lorenzo

Equipos de la Municipalidad de San Loerenzo, Defensa Civil, Aguas del Norte, Bomberos y vecinos trabajaron de manera conjunta para controlar los incendios de pastizales en San Lorenzo Chico y La Ciénega.
Viernes, 22 de agosto de 2025 19:24
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Equipos de la Municipalidad de San Lorenzo, Defensa Civil, Aguas del Norte, Bomberos Voluntarios, personal de la ciudad de Salta y vecinos se unieron este viernes en un operativo conjunto para sofocar los incendios generados por el viento Zonda en distintas zonas de San Lorenzo. Los focos más afectados fueron San Lorenzo Chico y La Ciénega, donde el fuego se acercó peligrosamente a viviendas.

Notas Relacionadas

Desde las primeras horas de la tarde, los equipos municipales, junto con personal de Defensa Civil de la Provincia, trabajaron intensamente para controlar los incendios en barrios como Las Quintas, Chacras y La Verbena en San Lorenzo Chico, y otras zonas de La Ciénega. Los incendios, originados mayormente en áreas aledañas a viviendas, pusieron en alerta a la comunidad local.

El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, agradeció la colaboración de todos los organismos involucrados, destacando especialmente el esfuerzo del personal municipal de la Ciudad de Salta y las familias que, con recursos propios, ayudaron a sofocar el incendio. También hizo un llamado a la comunidad para que extremen las precauciones debido a que el alerta meteorológica por el viento Zonda se mantendrá hasta la noche. Además, recordó que está prohibido encender pastizales o microbasurales en lugares abiertos y descampados.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD